Nem csak Ukrajnába, Oroszországba is ömlik nyugatról a fegyver, csak ezt nem verik nagydobra

Titkos csatornákon, elsősorban a Telegram és kriptopénzek segítségével áramlanak fegyverek Oroszországba. Egy friss nyomozás szerint nemcsak Ukrajna kap fegyvereket nyugatról, hanem a Oroszország is, igaz, ezt közel sem verik olyan nagydobra, mint a Kijevnek szánt Leopardok és HIMARS-ok szállítását.

Fotó: Anton Petrus

A kriptodevizák a háború első napjától kiemelt szerepet játszanak a harcoló felek finanszírozásában. Ukrajna is előszeretettel használja ezeket a pénzeket, de ott állami szinten mozgatják őket, külön létrehoztak egy oldalt, ahová a kriptoadományokat várják. Kijev ebből több tízmillió dollárt gyűjtött össze a konfliktus kitörése óta.

Oroszország esetén kisebb, ám annál szervezettebb, Moszkvával szimpatizáló csoportok tesznek ugyanúgy.

A Gizmodo írt arról, hogy a blokkláncbiztonsággal foglalkozó CertiK cég kutatása szerint ezek a csoportok titkosított csatornákon keresztül szerveznek pénzgyűjtő akciókat, hogy abból a fronton harcoló katonákat támogassák, elsősorban fegyverekkel, ezek mellett egyéb felszereléseket, ellátmányokat is vásárolnak belőlük.

Az oroszoknak most nem könnyű nemzetközi színtéren pénzt szerezniük, hiszen a legtöbb globális fizetési rendszerből kizárták őket, így a SWIFT-ből is.

Ezért fordultak a kriptodevizák fel, mint a bitcoin vagy az ethereum.

Erre hívta fel a figyelmet az Elliptic blokkláncelemző cég is, amely megállapította, hogy az elmúlt időben megszaporodtak az olyan orosz oldalak, amelyek a kriptodevizákat promotálják. A legnagyobb összegű támogatások az internetes feketepiacokon keresztül érkeznek, de a legtöbb pénzt a kisebb tranzakciókból gyűjtik össze.

A befolyt összegekből pedig nemcsak valódi, hanem virtuális lövedékeket is támogatnak, hiszen a katonák mellett az olyan szervezetek is kapnak, mint az orosz hackercsoport, a Killnet. Ez a társaság tehető felelőssé több Ukrajna és szövetségese elleni kibertámadásért. Többek között a NATO szervereit is megpróbálták feltörni, de jó néhány repülőtér, egészségügyi intézmény és cég, illetve ukránbarát vállalat ellen indítottak támadásokat.