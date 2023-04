Átejthették a szentpétervári merénylőt: újabb részletek derültek ki Darija Trepováról

Miután az orosz hatóságok letartóztatták Darija Trepovát, akit a háborúpárti blogger, Vladan Tatarszkij elleni merénylet elkövetésével vádolnak, sokan kíváncsiak arra, hogy kicsoda is és mit gondol a politikai kérdésekről ez a 26 éves lány.

Fotó: MTI / EPA / Orosz belügyminisztérium sajtószolgálata

A hírek szerint a Tatarszkijjal végző bombát egy szoborba rejtették, és Trepova ezt a szobrot adta át, amit ráadásul egy az orosz belügyminisztérium által közzétett videó szerint Trepova el is ismert – igaz, hogy mennyire önként, azt nem tudni.

Az orosz hatóságok szerint egyébként az őrizetbe vett merénylő nem egyedül cselekedett, a támadást az ukrán titkosszolgálat tervelte ki, és segítette a bebörtönzött ellenzéki aktivistához, Alekszej Navalnijhoz köthető Korrupcióellenes Alapítvány (RBK) is, amelynek Trepova is támogatója volt. Március elején a The New York Times arról írt az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán, hogy Joe Biden amerikai elnök kormánya Darija Dugina felrobbantása mögött az ukrán kormányt sejti, és jelezték is nemtetszésüket Kijevnek az ügyben.

Azonban a lány barátai és családja egyaránt azt állítja, hogy

bár háborúellenes aktivista volt, akit a háború kezdetén őrizetbe is vettek a hatóságok, nézetei nem voltak radikálisak, és nem tartják őt képesnek arra sem, hogy elkövessen egy gyilkosságot. A férje szerint átejthették a lányt.

Egy ismerőse a BBC-nek elmondta, hogy Trepova a Szentpétervárhoz közeli Puskinban járt iskolába, ám akkoriban még nem igazán foglalkozott politikával. Más források szerint később a szentpétervári állami egyetemre kezdett járni, de azt már nem tudni, hogy milyen szakra, és valószínűleg a tanulmányait sem fejezte be.

Egy barátja szerint régóta egy szentpétervári vintage ruhaboltban dolgozott, ám egy hónapja otthagyta az állását, és Moszkvába költözött. Azt nem tudni pontosan, hogy mióta van együtt férjével, Dmitrij Rilovval, ám az Agentstvo Telegram csatornának nyilatkozó barátai szerint a házasság csak egy vicc, és valójában csak barátok.

Azonban egyes jelentések szerint a párt együtt tartóztatták le február 24-én az orosz hatóságok egy háborúellenes tüntetésen, és Trepovát csak tíz nap múlva engedték szabadon.

Bár Rilov egy kis ellenzéki szervezet, a Libertárius Párt tagja, amely részt is vett a háborúellenes tüntetésekben, a párt szerint Trepovának nincs velük kapcsolata, és Rilov már emigrált az országból. Egyes hírek szerint a férfit is keresik a támadással kapcsolatban, miközben ő arról beszélt, hogy szerinte Trepova tudatosan biztosan nem követett volna el gyilkosságot.

Úgy gondolom, hogy a feleségem átverték

– állította Rilov az SVTV-nek, hozzátéve, hogy bár az igaz, hogy egyikük sem támogatja az Ukrajnában dúló háborút, megengedhetetlennek tartják a Tatarszkijjal végző támadást és hasonló cselekményeket. Rilov szerint felesége tudatosan egész biztosan nem egyezett volna bele hasonló akcióba.

Egyes híradások szerint a nyomozást végző orosz hatóságok is elképzelhetőnek tartják, hogy Trepova nem tudott a szoborban lévő robbanóanyagról. Egy RBK-közeli forrás szerint a lány közreműködött Tatarszkijjal, és több rendezvényen is részt vett, ahol a blogger is jelen volt.