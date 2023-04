Az ukránok már a luhanszki városokat lövik a HIMARS rakétákkal

Ahogy arról korábban is írtunk, az ukrán sereg a frontvonalon átlőve támadta a Zaporizzsja régióban található Melitopolt. A város az orosz adminisztráció déli központja az elcsatolt területeken, valamint egy vasúti csomópont, ami a szárazföldön köti össze Oroszországot a Krím félszigettel. Az inváziós erők most arról számoltak be, hogy a HIMARS rakéták Luhanszk régióban csapódtak be, több településen is.

Fotó: AFP

Egy nap alatt négyszer is lecsaptak a rakéták a luhanszki településekre, többek között Szvatove és Rubizsne városra. A 17 rakéta nagyobb károkat okozott a településeken.

A RIA Novosztyi orosz portál úgy értesült, hogy a szvatovei ágyúzásban megsemmisült egy kazánház, egy kórház adminisztratív épülete és egy sportpálya. Rubizsnében egy harisnyagyár kapott találatot, Troitszkijban pedig egy lakóház és egy farm pusztult el.

A támadásokat mind amerikai gyártmányú HIMARS rakétarendszerekkel hajtották végre. Ezek a rendszerek akár 80 kilométeres távolságra is képesek ellőni.

Továbbra is működik a bahmuti vérszivattyú

Bahmut városban továbbra is kitartanak az ukrán védők. A Wagner-csoport vezetője szerint a város 80 százalékát már elfoglalták, de egy néhány ezer fős ukrán egység kitart, és a lakóépületek között bujkálva támadják az orosz zsoldosokat.

Több tízezres ukrán sereg gyülekezik a Bahmut melletti Csasziv Jarban Jevgenyij Prigozsin közölte, hogy már a város 80 százalékát elfoglalták, de Kijev továbbra is küldi az erősítést Bahmuthoz. Az utolsó ukrán csapatokat nem tuják megtörni a város nyugati részén. Az orosz médiában arról számolnak be a tisztviselők, hogy a várost elfoglalták, de Prigozsin igyekszik hűteni a kedélyeket. Egy több tízezres ukrán sereg Csasziv Jar városban gyülekezik, hogy elindítsák az ellentámadást.

A Wagner-csoport egyik parancsnoka azt állítja, hogy az ukránok az emberi pajzsok taktikáját alkalmazzák a városban. A nyilatkozó katona azt állította, hogy az ukránoknak nincs valódi szervezett védelmük, hanem a civilek mögé rejtőznek, hogy ezzel nehezítsék meg az oroszok dolgát.

Nem használnak lövészárkokat vagy hagyományos katonai védelmet. Elfoglalták a lakóházakat, és most ott bujkálnak, onnan támadják az egységeinket. Az emeletes lakóházas terület egy kész erődítménnyé vált

– állítják a Wagner harcosai.