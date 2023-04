Ilyen az orosz megszállás alatt élni: kitálalnak a túlélők

Az amerikai képviselőház külügyi bizottságának ülésén mondták el ukrajnai túlélők, hogy milyen az orosz megszállás alatt élni, és hogy milyen megpróbáltatásokon mentek keresztül.

Fotó: Getty Images

Az egyik megszólaló, egy 57 éves könyvelő felidézte, hogy januárban jöttek érte az oroszok, utána öt napot kínzókamrában kellett túlélnie.

A nő ezután le is írta a különböző kínzásokat, amelyeket fogva tartói alkalmaztak vele szemben, kezdve attól, hogy arra kényszerítették, vetkőzzön meztelenre, odáig, hogy késsel vágták meg, és rendszeresen fenyegették nemi erőszakkal és kivégzéssel.

Elmondása szerint az orosz katonák arra kényszerítették, hogy megássa saját sírját, majd megverték, és egy pisztolyt is elsütöttek ijesztés céljából. Később azonban sikerült megszöknie és az ukránok ellenőrzése alatt álló területre jutnia, majd utána követte a lányát – aki amerikai állampolgár – az Egyesült Államokba. A nő nevét a biztonsága érdekében nem közölték, és a kamerák nem mutatták az arcát sem a meghallgatásról szóló közvetítés alatt.

A második vallomás egy 16 éves, Roman nevű fiútól származik, akinek szavait egy ukrán ügyvéd tolmácsolta, míg a fiú személyazonossága védelmében egy közeli szobában tartózkodott.

Az egyébként árva Roman a háború kezdetén egy bentlakásos szakközépiskolába járt a Donyeck régióban, amely gyorsan orosz ellenőrzés alá került. A fiút és más diákokat az orosz katonák gyakran igyekeztek megfélemlíteni, sőt egy páncélozott jármű a lövegtornyát is a fiatalokra irányította egyszer.

A fiú igyekezett ezért szülővárosába visszatérni, több mint ötven kilométert gyalogolt télen, hogy célba érjen, miközben a szabadban aludt, és koldulással tartotta fent magát. Azonban hiába tett meg mindent a menekülés érdekében, mire elérte a szülővárosát, már az is az oroszok kezén volt.

Bár könyörgött, hogy hadd maradhasson a testvéreivel, új iratokat kapott, és májusban Oroszországba küldték, ahol az orosz gyerekjogi biztos, Maria Lvova-Belova meglátogatta őt és a többi ukrán gyereket, és közölte velük, hogy örökbe fogják őket fogadni.

A Roman szavait tolmácsoló ügyvéd szerint az oroszok igyekeztek a gyerekek gondolkodását átformálni, és Romannak az orosz propagandában is szerepelnie kellett, ahol el kellett mondania, hogy mennyire szereti az új családját és az új életét – olvasható a The New York Times összefoglalójában. Végül sikerült önkéntesek segítségével visszatérnie hazájába, ám erről biztonsági okok miatt többet nem árultak el.

Az ukrán gyerekek elrablása miatt adott ki elfogatóparancsot Vlagyimir Putyin orosz elnök és Maria Lvova-Belova ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság. A Kreml szerint az áttelepítésekre humanitárius okokból került sor.

A túlélőket követően Andrij Kosztin, az ukrán főügyész beszélt a bizottság előtt, hogy arra buzdítsa őket, fokozzák a nyomást Moszkván a gyerekek visszaküldése érdekében.