Kik az orosz háborús bloggerek és mitől olyan népszerűek?

Az orosz haditudósítók, vagy katonai bloggerek olyan influenszerek, akik egyrészt az Ukrajna elleni katonai műveletet népszerűsítik a követőik között, másrészt gyakran utaznak a frontra az orosz katonák után, hogy látványos vagy megdöbbentő felvételekkel szórakoztassanak a közösségi médiában. A megosztott tartalmaikban szélsőségesen ukrán- és nyugat-ellenes nézeteket vallanak.

Fotó: AFP

A katonai bloggerek (oroszul voyenkory) azt hangoztatják magukról, hogy speciális katonai ismeretekkel rendelkeznek, illetve kapcsolataik révén hozzáférnek az orosz hadsereg belsős információihoz.

Sok esetben osztanak meg videókat orosz katonákkal, magasrangú tisztekkel és sajátos stílusban szállítják a híreket a frontról a háttérországba – erről a BBC írt. Egy ismert ilyen bloggert, Vladlen Tatarszkijt április másodikán robbantották fel Szentpéterváron egy kávéházban.

Változó mértékben kötődnek az orosz vezetéshez. Vannak akik a Kreml által felügyelt médiában szerepelnek, mások a közösségi médiában, függetlenül blogolnak.

Ezeknek a katonai tudósítóknak, vagy bloggereknek a népszerűségét az adja, hogy

sokkal több információval látják el a követőiket, mint a mainstream média, illetve sok esetben az általánostól eltérő perspektívából közelítik meg a háborús eseményeket.

Oroszországban a katonai bloggerek a 2014-es krími annektálás után jelentek meg és egy teljesen új koraszok hoztak el a háborús tudósítások műfajában.

Érdekesség, hogy ezek az influenszerek rendszerint háborúpártiak, viszont nem riadnak vissza attól, hogy kritikusak legyenek az orosz kormány és a Kreml-lel szemben. A War Gonzo néven működő Szemjon Pegov katonai blogger, akinek 1,2 millió követője van a Telegramon, éles kritikákat fogalmazott meg az orosz katonai vezetéssel szemben, azt követően, hogy az ukránok rakétákkal támadták meg a megszállt Makiivka várost. Az ukrán csapás több tucat orosz katonával végzett, War Gonzo pedig azzal vádolta az orosz védelmi minisztériumot, hogy nem vállalja a felelősséget az eset miatt.

Egy másik blogger, a Cassada ezredesként dolgozó Borisz Rozsin, akinek 800 ezer Telegram követője van, azzal támadta az orosz hadsereg parancsnokait, hogy alkalmatlanok a munkájukra és képtelenek felfogni a hibás döntéseik következményeit. Az orosz vezetéssel legkritikusabb hangokat a Wagner-csoporthoz kötődő tudósítók ütik meg.

Fotó: Maksim Konstantinov / Getty Images

Oroszországban ezeknek a katonai bloggereknek a népszerűségét pont az adja, hogy a televíziókkal és a rádiókkal ellentétben

hajlandók kritikát megfogalmazni, ami sokak szimpátiáját elnyeri az országban.

Az influenszerek elszakadnak a propagandától, ez pedig olyan frissítően hat az orosz médiafogyasztó közösségnek, hogy lelkesen követik a bloggerek minden megnyilvánulását.

Kritikus hangjaikkal a katonai bloggerek a orosz vezetés nemtetszését is több esetben kivívták, állítólag olyan tervek is voltak, hogy el kellene hallgattatni ezeket az állami médiához nem köthető hangokat. Azonban mivel rengeteg követőjük van, így nem lehet egyik napról a másikra lekapcsolni őket, mivel az túlságosan nagy visszhangot váltana ki, Oroszországban pedig most szükség van a lakosság egységére és támogatására.

A katonai bloggerek egyébként sok esetben a kritikák ellenére is rendkívül szélsőséges álláspontot fogalmaznak meg Ukrajnával kapcsolatban. Például Jurij Kotenok 400 ezer követővel rendelkező influenszer rendszeresen Ukrajna mint független állam eltörlését és az ukrán identitás megsemmisítésére szólítja fel a követőit.

Még a rák is gyógyítható, de az ukránság soha! Ez a sátánizmus egy fajtája, amit csak egy dologgal lehet elpusztítani: tűzzel!

– írta egyszer egy Telegram posztjában Kotenok.