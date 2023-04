Orosz-ukrán háború 415. nap - friss hírek

Már hét éve vagyok itt, de még nem láttam itt tankot – mondta a The War Zone online portálnak a louisianai Roanoke útja mentén található Peto’s Travel Center and Casino igazgatóhelyettese, Valerie Mott. Ami azt illeti, az amerikai és európai út menti éttermek parkolóiban is gyakoribb látvány a kamion, mint a tank, Motték azonban egy T–90-est találtak a magukéban.