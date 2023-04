Prigozsint le kellene tartóztatni, és ezt egy háborúpárti orosz mondja

Jevgenyij Prigozsin letartóztatására szólított fel Igor Girkin, egy volt orosz parancsnok, aki a folyamatosan kritizálja az orosz háborús erőfeszítéseket és a Prigozsin vezette Wagner csoportot, jóllehet magát a háborút támogatja.

Fotó: Mihail Szvetlov / Getty Images

Girkin szerint azért kellene a Wagner-vezért letartóztatni, mert egy Telegram-bejegyzésben arról írt, hogy Vlagyimir Putyinnak be kellene fejeznie a háborút, és inkább a megszállt területek megerősítésére kellene koncentrálnia. Ugyanakkor az Institute for the Study of War (ISW) amerikai think tank szerint lehetséges, hogy Prigozsin csak szalmabáb érvként vetette fel a konfliktus befagyasztásának lehetőségét, és valójában a további előrenyomulást szorgalmazta.

Mindenesetre Girkin szerint

a háború végét célzó javaslat megsérti Oroszország területi integritását, hiszen a tavaly Putyin által Oroszországhoz csatolt négy megyét nem ellenőrzi teljes mértékben az orosz haderő.

A volt parancsnok emellett felvetette azt a kérdést is, hogy ki a felelős a herszoni visszavonulásért, amelyet ugyan a hivatásos hadsereghez tartozó Szergej Szurovikin vezényelt le, de szerinte ő a Wagnerrel is kapcsolatban áll – írja a Newsweek.

Girkin vádjai az ISW pénteki összegzése szerint szolgálhatják egy régi vetélytárs hiteltelenítését, ám arra is utalhatnak, hogy a Wagner-vezér szövetségesre talált – talán a hadügyminisztériumból –, aki politikai okokból támogatja a háború befagyasztását. Azonban ez főként az oroszoknak lehet az érdekük a think tank szerint, mert lehetővé tenné az orosz csapatok újraszervezését, miközben erodálódhat az Ukrajna melletti nyugati egység. Az oroszok által ellenőrzött területek pedig egy újabb inváziónak szolgálhatnak bázisul.

Prigozsin a közelmúltban ismét együttműködik a hadügyminisztériummal, miután azt hetekig kritizálta, ami arra utalhat, hogy az általa megfogalmazott javaslatnak a hivatásos hadseregben is lehetnek támogatói.

Girkin korábban is gyakran kritizálta a Wagner-vezért, akit szerinte csak a saját politikai céljai vezetnek. Máskor pszichopatának nevezte, és háborús bűnök elkövetésével vádolta Prigozsint, aki árt az Ukrajna feletti győzelem ügyének. Válaszában Prigozsin arról írt, hogy egyszerűen illetlen lenne megvitatnia Girkin gondolatait, és nem kíván lányokat sértegetni.

Márciusban azonban Prigozsin még váratlanabb kijelentéseket tett, megkérdőjelzve a háborút igazoló orosz narratívát. Egyebek között kétségbe vonta, hogy Oroszország a NATO-val állna hadban, valamint kételyeit fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy az ukránok nácik lennének – írja az Euronews.