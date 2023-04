Putyin útja a frontra csak PR-trükk volt? Sok a gyanús jel

Noha Vlagyimir Putyin a múlt hónapban Mariupolban és hivatalosan hétfőn Herszonban és Luhanszkban járt, hogy ellensúlyozza a frontra rendszeresen ellátogató ukrán elnökről, Volodimir Zelenszkijről kialakult képet, van pár furcsaság, amely arról tanúskodik, hogy az orosz elnök biztonsága kiemelt hangsúlyt élvezett a legutóbbi út során.

Fotó: AFP

A hét elején közzétett felvételeken ugyanis Putyin a közelgő ortodox húsvétról beszél, ami azt sugallja, hogy a látogatásra nem hétfőn, hanem még az előző héten kerülhetett sor. A Kreml gyorsan le is cserélte azt a videót, amelyben az orosz elnök a közelgő húsvétról beszél a tábornokaival, egy olyanra, amelyben nincs hasonló utalás.

Szakértők szerint Putyinnak meg kellett mutatnia, hogy nem gyávább ukrán kollégájánál, míg a látogatás közzétételével biztonsági okokból várhattak. Egy a Kremlhez közeli forrás a The Moscow Timesnak elmondta,

gyakori, hogy a Putyinról szóló felvételeket csak napokkal vagy akár hetekkel később teszik közé.

A videóban az oroszok igyekeztek azt megmutatni, hogy Putyin a veszéllyel szembenézve tényleg a fronthoz közel látogatta meg a hadsereget, ám a BBC orosz kiadása kedden közölte, hogy felvételek elemzése és geolokációja alapján Putyin a Herszon tartományban található Henicseszk városában lévő katonai bázist látogatta meg, ami mintegy 150 kilométerre van a harcoktól.

Elemzők szerint még erre a csekély kockázatot jelentő útra is a tanácsadói beszélhették rá az orosz államfőt, akik szeretnének róla olyan képet kialakítani, mint aki rajta tartja az ujját a konfliktus ütőerén, és nem fél a frontra sem kilátogatni. Alekszej Gromov és Szergej Kirilenko, Putyin kabinetfőnökei állhatnak a látogatás mögött.

Más források szerint

az utat az is indokolhatja, hogy Putyin igyekezett első kézből információkat gyűjteni a frontról,

amit az is alátámaszt, hogy az invázióért formálisan felelő hadügyminiszter, Szergej Sojgu és Valerij Geraszimov vezérkari főnök nem tartott vele. Egy hadügyminiszteri forrás is ezt erősítette meg, mondván Putyin olyan emberekkel is beszél ilyenkor, akiknek normális esetben nincs közvetlen hozzáférésük az elnökhöz. Az orosz állami egyes csatorna szintén ezt emelte ki, hangsúlyozva, hogy fontos, hogy a főparancsnok személyesen is meggyőződjön arról, mi zajlik a fronton.

A felvételeken az orosz államfő többek között Mihail Teplinszkijjel, az orosz ejtőernyősök parancsnokával és Alekszandr Lapinnal, az inváziós csapatok vezetőjével beszélget.

A kedden nyilvánosságra hozott felvételek és különösen az azokon szereplő tisztek pedig arra utalhatnak, hogy Putyin bizalma nem rendült meg a hivatásos hadseregben az elmúlt hónapok kudarcai vagy a hadsereget a csecsen hadúr Ramzan Kadirov és a Wagner magánhadsereget vezető Jevgenyij Prigozsin részéről ért kritikák ellenére.