Az Egyesült Államokban egy új szenátusi jelentés szerint a koronavírus nagy valószínűséggel a vuhani laboratóriumból származik, ahol hosszú ideig biztonsági problémákról számoltak be, és a világjárvány is korábban kezdődött el 2019-ben, mint azt Kína elismerte – írta a The Wall Street Journal.

A Vuhan Víruskutató Intézet kampusza.

Fotó: Koki Kataoka / AFP

A republikánusok által vezetett kutatás, amelyet a szenátus egészségügyi bizottsága állított össze, a 2019-ben kirobbant koronavírus-járvány eredetét és a kínai kormány biztonsági intézkedéseit vizsgálta. Bár a kommunista vezetés azt állította, hogy a fertőzés eredetileg a vuhani piacon jelent meg télen, ezt független kutatók máig nem tudják bebizonyítani.

A jelentés szerint a bizonyítékok túlnyomó része alátámasztja azt a feltételezést, hogy a Vuhan Víruskutató Intézetben (WIV) „egy véletlen, kutatással kapcsolatos incidens” vezetett a koronavírus-járvány kirobbanásához.

Bár a világjárvány elején a kínai kormány állításait a koronavírus eredetéről tényként kezelték, az elmúlt években egyre több részlet került napvilágra, amelyek kétségbe vonták a hatóságok szavahihetőségét. A független és kormányzati jelentések pedig arra utalnak, hogy a vírus valójában egy „laborszökevény” volt. Legutoljára Christopher Wray, az FBI igazgatója volt az, aki megerősítette, hogy az ügynökség már régóta úgy véli, hogy a koronavírus egy kínai kormányzati laboratóriumból származott, amit az Energiaügyi Minisztérium vizsgálata is alátámasztott.

A WIV 2018-tól kezdve végzett állatkísérleteket a fertőzést okozó SARS-CoV-2 vírussal, amelyre egy oltást próbáltak kifejleszteni. A laborban azonban súlyos problémák voltak a biológiai biztonsággal, például a korszerű felszerelésekből és a képzett személyzetből is hiány volt.

A problémák odáig fajultak, hogy a laborban a kínai hadsereg biológiai fegyverekre szakosodott különítményének kellett sürgős felújításokat végeznie – valószínűleg túl későn.

Fotó: Imaginechina via AFP

A jelentés szerint ugyanis a WIV már 2019 szeptemberében lekapcsolta a vírusminta- és szekvencia-adatbázisát, a vuhani tisztviselők ezzel párhuzamosan egy vészhelyzeti gyakorlatot tartottak a nemzetközi repülőtéren, hogy ellenőrizzék a karanténrendszereket, a kínai hadsereg kutatói pedig egy Covid-vakcinán kezdtek el dolgozni.

Bár Kína hivatalos álláspontja szerint a koronavírus-járvány kitörése legkorábban 2019. december 8-án kezdődhetett el, több adatforrás is szembemegy ezzel az állítással.

Az epidemiológiai és genetikai modellek azt jelzik, hogy az emberi SARS-CoV-2-fertőzések valószínűsíthetően legkorábban a 2019. október közepétől november elejéig vagy közepéig terjedő időszakban fordultak elő. Ezt több hivatalos, technikai és médiabeli jelentés is alátámasztja

– olvasható a jelentésben. A hivatalos időponthoz hasonlóan a fertőzés kiindulópontja is kétségbe vonható, ugyanis egyetlen független kutatás sem talált bizonyítékot arra, hogy a koronavírus-járvány valóban a vuhani Huanan piacon robbant kit.

Az amerikai hírszerzés 2021 augusztusában kiadott egy jelentést, amely szerint négy amerikai kémügynökség és a Nemzeti Hírszerzési Tanács is cáfolta, hogy a 2019-ben elszabadult koronavírustörzs természetes eredetű lett volna. A kutatás szerint:

A piacon talált 18 állatfajból vett minták egyike sem volt pozitív SARS-CoV-2-re. A többi vuhani piacon sem találtak pozitív mintákat. Ezen állatok eladói sem voltak fertőzöttek.

A független és kormányzati jelentések, valamint a Biden által beterjesztett koronavírus-kutatási törvény elfogadása ellenére a Fehér Ház még nem változtatta meg a hivatalos álláspontját. A kínai kormány továbbra is fenntartja, hogy természetes eredetű járványról van szó.