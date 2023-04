Donald Trump korábbi kampánytanácsadója szerdán a Newsmaxnak azt mondta, hogy kétszer is Ron DeSantis floridai kormányzóra szavazott, de úgy gondolja, hogy a republikánus politikus nem lenne alkalmas az elnöki pozícióra.

Fotó: AFP

A magyar származású Roger Stone, akit a köznyelvben egyébként a sötétség heregének is neveznek azt mondta, hogy

DeSantis nem fog harcolni a deep state-tel – vagyis a „háttérhatlommal”– szemben.

Stone a politikus életkorára utalva azt is mondta, hogy nincs itt még az ideje a 44 éves DeSantisnak ahhoz, hogy elnök legyen, hiszen amikor Florida kormányzói posztját célozta meg, akkor is csak „Donald Trump Twitteren közzétett támogatása volt az, ami szó szerint katapultálta őt a kormányzói jelölésig”. Trump volt tanácsadója azt is hozzátette, hogy a volt elnöknek kellett Floridába mennie a 2018-as kampány utolsó két hetében, hogy három nagygyűlést tartson, szóval Stone „nagyon reméli, hogy még vár” a kormányzó a bejelentésével.

Roger Stone kitér arra is, hogy floridai állam egyik republikánus szenátora módosító indítványt nyújtott be , amely elháríthat egy Ron DeSantis előtt, ha úgy döntene, hogy 2024-ben indul az elnökválasztáson. Stone azt mondta, hogy nagyon meglepte a lemondásról szóló törvény javasolt módosítása.

Jelenleg a floridai törvények értelmében egy köztisztviselő nem indulhat más tisztségért, amely átfedi a tisztviselő jelenlegi pozícióját, anélkül, hogy lemondana a korábbi pozíciójáért.

DeSantis esetében ezt a felmondást december elején kellene beadnia. Lemondása visszavonhatatlan lenne, és akkor is hatályba lépne, ha DeSantis veszít az előválasztáson vagy az általános választásokon.

A vádemelés óta emelkedik Donald Trump támogatása a republikánus szavazók körében, bár az amerikaiak többsége szerint nem lehet újra elnök, ha elítélik. A volt elnök a korábban mért 44 helyett egy áprilisi felmérés szerint 52 százalékra számíthat akkor is, ha tíz potenciális elnökjelölt-aspiráns közül kell választani, míg DeSantis támogatottsága ebben az esetben 28-ról 21 százalékra esett vissza.

Mindenesetre Trump az utóbbi időben elárasztotta a Facebookot és az Instagramot is, és a potenciális republikánus kihívójába látványosan beleállt.