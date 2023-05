Andrzej Duda: Oroszországnak el kell veszítenie a háborút

Az orosz birodalmi ambíciók megvalósítását csak az Egyesült Államok jelentős európai szerepvállalása, valamint a NATO és az Európai Unió bővítése, az észak-atlanti szövetség keleti szárnyának erősítése akadályozhatja meg – mondta Andrzej Duda lengyel elnök csütörtökön egy varsói nemzetközi konferencián.

Fotó: AFP

A lengyel államfő a lengyel külügyi intézetnek (PISM) az ukrajnai helyzettel is foglalkozó, Strategic Ark című kétnapos konferenciáját nyitotta meg beszédével. Online ukrán kollégája, Volodimir Zelenszkij is felszólalt, és a konferencián Christopher Cavoli tábornok, a NATO európai erőinek főparancsnoka is részt vesz.

Duda szerint a Nyugatnak elsősorban katonai és humanitárius területen kell támogatnia Ukrajnát, az Európai Uniónak és a G7 csoportnak pedig újabb szankciókat kell életbe léptetnie Oroszországgal szemben. A politikus hangsúlyozta, hogy jelenleg

Ukrajnában dől el a világ sorsa, hiszen Oroszország sikere más államokat is agresszív politikájuk megvalósítására biztatna.

A lengyel elnök elmondta azt is, hogy hazájának célja Ukrajna EU- és NATO-csatlakozásának biztosítása, ugyanis ez a szükséges reformok megvalósítására biztatná Kijevet, hozzátéve, hogy reményei szerint a NATO júliusi vilniusi csúcstalálkozóján olyan döntések születnek, amelyek közelebb hozzák Ukrajna NATO-tagságát.

Fel kell azonban arra is készülni, hogy Oroszország folytatja agresszív politikáját, ezért Lengyelország továbbra is támogatja az Egyesült Államok erőteljes európai szerepvállalását, a NATO keleti szárnyának megerősítését, valamint az észak-atlanti szövetség és az EU bővítését – tette hozzá, hangsúlyozva, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy az orosz birodalmi ambíciók ne érvényesüljenek.

Oroszországnak el kell veszítenie a háborút, és meg kell értenie, hogy az egyesült, szabad világ szembeszáll és a jövőben is szembe fog szállni vele

– zárta beszédét a lengyel politikus.

Volodimir Zelenszkij felszólalásában aláhúzta: Ukrajnának a végső győzelemig kell harcolnia. Mint mondta, Moszkva a békéről és a diplomáciáról kezd beszélni, valójában azonban időt akar nyerni a háború folytatására. Reményét fejezte ki, hogy a NATO-csúcstalálkozón hozandó döntések lehetővé teszik Ukrajna csatlakozását. A Strategic Ark konferencián csütörtök délután Zbigniew Rau lengyel és Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter is felszólal.