Orosz-ukrán háború 449. nap - friss hírek

Hatalmi harc alakulhatott ki az orosz katonai vezetésben. A Háborús Tanulmányok Intézetének (Institute for the Study of War, ISW) jelentése szerint a Wagner csoport vezetőjét, Jevgenyij Prigozsint politikai ellenfelei nyomás alá helyezhették, hogy megakadályozzák az egyre növekvő befolyását az orosz közéletre.

Jevgenyij Prigozsin, a Wagner csoport vezetője.

Fotó: AFP

Az ISW jelentésében azt írta, hogy az úgynevezett szilovik csoport kezdhette el megfélemlíteni a Wagner-vezért, hogy letörjék a politikai ambícióit és kicsikarják belőle az együttműködést.

A szilovik egy orosz politikai kifejezés, amelyet Oroszországban és a volt szovjet államok némelyikében az állami erőszakszervek vagy a katonaság tagjaira használnak. Szó szerinti jelentése hatalmi ember vagy erős ember. Hasonló kifejezés a securocrat, amelyet a hírszerzés tisztjeire használnak. A szilovik szó általánosságban a rendvédelmi szervek tagját jelöli, tekintet nélkül a rangfokozatra.

Az ISW jelentése szerint Prigozsin megregulázása egyelőre nem vezetett eredményre, hiszen a Wagner-vezér továbbra is kritizálja az orosz reguláris haderőt. Prigozsin legutóbbi nyilatkozatában az orosz sereg tisztjeit okolta a bahmuti kudarcokért.

Szergej Sojgu védelmi miniszter próbálja elérni Vlagyimir Putyinnál, hogy távolítsa el Prigozsint a hatalmi pozícióból, mivel a zsoldosaival nem tudott harctéri sikereket elérni

– írta jelentésében az ISW. Ez a játszma azt is jelezheti, hogy Bahmut miatt valóban belső hatalmi harc folyt az orosz vezetésben.

Videóra vehettek egy meggyilkolt amerikai katonát Bahmutban Prigozsin állítja: már csak két elenyésző nagyságú terület maradt ukrán ellenőrzés alatt a városban. Korábbi közlés szerint Bahmutnak már legalább a 95 százaléka orosz kézre került.

Az orosz védelmi minisztérium régóta követeli Bahmut bevételét, amelyet hosszú ideje ostromoltak a zsoldossereg emberei. Bahmut azonban kitartott a majdnem kilenc hónapos ostrom alatt, és bár a város nagy része már orosz kézen van, az ukránok még mindig jelen vannak.

Május 10-én a Wagner csoport átadta a városban lévő állásait az orosz hadseregnek. Prigozsin napokkal korábban közölte, hogy kivonul onnan, mivel Moszkva nem biztosít a harchoz szükséges mennyiségű lőszert és felszerelést. Az elmúlt egy hétben az ukrán akciók megerősödtek Bahmut környékén, és bár a nagy része még mindig orosz kézen van, a környező településekről ukrán sikerek híre érkezik. Ukrajna előrenyomulását még Oroszország is elismeri, gyakorlatilag felvállalták a visszavonulást bizonyos pozíciókról, és több parancsnok halálát is megerősítették.

