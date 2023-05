Licitháború robbant ki az ottawai Senators körül, miután több híresség is bejelentette, hogy megvásárolná a jégkorongcsapatot – írta a BBC.

Reynolds a Wrexham szurkolói között.

Fotó: AFP

A helyiek számára a nagy érdeklődés egyszerre volt izgalmas és zavaró, mivel a kanadai főváros inkább a csendes külvárosairól ismert, mint a sportolói teljesítményéről. Az 1992-ben alapított Senators bár a Nemzeti Jégkorongszövetség (NHL) tagja, még sohasem nyerte meg a Stanley kupát.

Ez azonban nem akadályozott meg több hírességet, köztük Ryan Reynoldsot abban, hogy egyszerre próbálják megvásárolni a város hokicsapatát.

A kanadai színész, aki pár éve a walesi Wrexham FC-t is megvette, állítólag több mint 1 milliárd dolláros ajánlatot tett a Senatorsra.

Reynolds egy torontói ingatlanfejlesztő céggel karöltve akarta megvásárolni a csapatot, azonban az ajánlatot az utolsó pillanatban ejtették – igaz, az ő kiesésével is egy ismert név lehet a Senators új tulajdonosa.

Az amerikai rapper, Snoop Dogg is kifejezte érdeklődését a csapat megvásárlása iránt, csatlakozva egy Neko Sparks Los Angeles-i üzletember által vezetett ajánlathoz. Rajta kívül a kanadai énekes, The Weeknd is bejelentette az érdeklődését, és egy torontói milliárdosok csoportjához csatlakozott, akik megvásárolnák a Senatorst.

Az NHL-csapatért folyó licitháború a május 15-i határidő közeledtével valószínűleg nem fog enyhülni – jelenleg hét csoport tett ajánlatot a csapatra, amelynek az értékét a Forbes 900 millió dollárra becsüli.

Bár egy jégkorongcsapat megvásárlása úri murinak tűnhet, amit már megszokhattunk az amerikai hírességeitől, a sportbefektetés valójában kiváló üzleti döntés lehet, ha az új tulajdonos a személyes márkáját felhasználva fel tud futtatni egy kevésbé ismert klubot.

Amióta Reynolds és társa, Rob McElhenney 2021-ben átvette a Wrexham FC irányítását, a szurkolói bázisa exponenciálisan nőtt a csapatról szóló, 18 részes dokumentumfilm-sorozatnak köszönhetően, amely az Egyesült Királyságon kívül is ismertté tette, nemrég pedig a National League-ből feljutottak az angol labdarúgó-bajnokságba.

Segített a márka fejlesztésében, hozzájárult ahhoz, hogy a csapat nemzetközi hírnévre tegyen szert és aktívan részt vesz a sportolók, valamint a szurkolók közösségében. Egy ilyen tulajdonos kezében megsokszorozódhat egy csapat értéke

– jelentette ki Aron Darmody, az ottawai Carleton Egyetem marketingprofesszora.