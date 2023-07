Egyre szorosabbra fogják a gyeplőt az Afganisztánt két éve újra hatalmukba kerítő tálibok: a nők közösségi életből való kiszorításában most a szépségszalonok kerültek sorra.

Fotó: Wakil Kohsar / AFP

Akár hisszük, akár nem, a tálib kormányzatban van egy minisztérium a bűn megelőzésére és az erény propagálására, és ennek a szóvivője, Mohammad Szádik Akif jelentette be az új intézkedést.

A nők szépségszalonjainak bezárására a határidő egy hónap

– idézte a brit lap, a The Telegraph a szóvivőt. A rettegett tárca azt is közölte, hogy akik nem tesznek eleget a rendelkezésnek, azok jogi eljárásra számíthatnak. A BBC jelentése szerint a női fodrászatok is a betiltott körben vannak.

Szépségszalonokat azután nyitottak Kabulban és más afgán városokban nagy számban, miután a 2001-es, Egyesült Államok vezette invázió megdöntötte az akkori tálib rezsimet.

Az iszlám fundamentalisták azonban az amerikaiak kivonulásakor két éve menten visszaszerezték az irányítást az ország felett. Azóta fokozatosan szorították ki a „nyugati mételyt” és nyesegették le a nők jogait. Bezárták a lányok középiskoláit, és kitiltották a nőket az egyetemekről, a konditermekből és a parkokból.

Taliban order Afghanistan's hair and beauty salons to shut https://t.co/Y3AZ7d912L — BBC News (World) (@BBCWorld) July 4, 2023

A szépségszalonok eddig megúszták, pedig igyekeztek észrevétlenek maradni, még a kirakataikat is eltakarva.

Ez a betiltás még nehezebbé teszi az afgán nők küszködését, és elfojtja a reményüket a jobb jövőre. Női kozmetikusok százait teszi munkanélkülivé, akik a családjuknak ezzel az üzlettel keresték meg a megélhetést

– nyilatkozta névtelenül a szakma egyik kabuli képviselője a brit lapnak.

Az ENSZ szerint nemi apartheid zajlik Afganisztánban Az ENSZ afganisztáni jelentéstevője, Richard Bennett nemzetközi bűncselekménynek tartja, ahogy Afganisztánban a nőkkel bánnak. Az országban bevezetett szabályok szerinte kimerítik az emberiesség elleni bűncselekmények fogalmát.

Afganisztánban pedig nagyon nehéz az élet, az élelmiszerárak elszálltak, nagy a munkanélküliség a férfiak között is, és az ENSZ becslése szerint a 34 millió lakos 85 százaléka nyomorban él.

Decemberben az ENSZ számos segélyprogramot felfüggesztett Afganisztánban, miután a tálibok megtiltották a nőknek a humanitárius munka végzését. A tálibok azt mondják, nem tesznek többet, mint betartatják az iszlám értelmezésük szerinti szabályait és az afgán szokásokat.