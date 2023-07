Az ukrán katonák már sejtik: így végződhet az ellentámadás

Bő egy hónapja kezdődött meg a rég beharangozott ukrán ellentámadás. Volodimir Zelenszkij a héten egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy az ukrán ellentámadást már sokkal korábban meg kellett volna indítani, viszont erre nem volt lehetőségük, mivel a nyugati szövetségeseik nem küldték elég gyorsan a fegyvereket.

Fotó: Genya Szavilov / AFP

Bár az ukrán híradások általában a kisebb-nagyobb harctéri sikerekről adnak hírt, a fronton harcoló katonák kevésbé optimisták a pozitív fordulattal kapcsolatban. Ez derült ki a BBC tudósításából, amelyben az ukrajnai fronton tartózkodó kollégájuk számolt be a katonákkal történt beszélgetéseiről.

Az ukrán katonák között nincs egyetértés azzal kapcsolatban, hogy miként végződik az ukrán ellentámadás. Általában minél közelebb van egy katona a jelenleg a Fekete-tenger partjától az orosz–ukrán határig húzódó, mintegy 1000 kilométer hosszú frontvonalhoz, annál pesszimistább a végkifejletet illetően. A fegyveres erők kötelékében szolgálatot teljesítők körében elterjedt nézetek szerint három lehetséges forgatókönyv van a hadjárattal kapcsolatban.

Az egyik szcenárió az, hogy az ukránok bicskája beletörik az orosz védelembe.

Kijev régóta hangoztatta, hogy ellentámadást tervez, így az ellenségnek volt ideje felkészülni erre. Ráadásul az oroszok létszámfölényben vannak, és sok páncéltörő ágyúval és fejlett rakétarendszerrel rendelkeznek, így masszívan tudnak védekezni. Ennek az ólomelméletnek is nevezett forgatókönyvnek az lehet a végső kimenetele, hogy a háború nem fog eldőlni a csatatéren, hanem politikai alkuval zárul.

Egy másik, a faelméletnek elnevezett forgatókönyv szerint a frontvonal törik és repedezik az ukrán attak miatt, de összeomlani nem fog. Abból indul ki, hogy az orosz haderő ugyan létszámfölényben van, de morálja alacsony, így az ukránok szépen lassan tudnak haladni előre, azonban az ellentámadás nem fog átütő sikerbe torkollni. Az egyik megszólaló katona szerint a média és a társadalom nagyon sietni akar, ugyanakkor az számos kérdést vet fel, hogy Ukrajna milyen árat hajlandó fizetni és milyen áldozatokat vállal be a stratégiai jelentőségű előrehaladás kikényszerítéséért.

Fotó: Wojciech Grzedzinski / AFP

A harmadik forgatókönyv a legoptimistább, és több neves nyugati katonai elemző is ezt az üvegelméletre keresztelt álláspontot képviseli, amely szerint az ellentámadás jó úton halad, és heteken vagy hónapokon belül az orosz védelem összeomlik, és az ukrán hadseregnek lehetősége nyílik a stratégiai jelentőségi területek visszafoglalására, Kijev csapatai pedig a Krím félsziget közelébe is eljuthatnak, vagy akár oda is bevonulhatnak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök többször is hangoztatta már, hogy ez Ukrajna egyértelmű terve.

Az ukrán haderő jelenleg földi rakétákkal lövi az oroszok állásait, és arra törekszenek, hogy egyszerre minél több helyen lekössék az ellenséges katonákat és felszereléseket. Sir Tony Radakin, a brit fegyveres erők vezérkari főnöke szerint ez a jó taktika.

Kiéheztetni, szétforgácsolni, majd lecsapni

– foglalta össze a stratégiát Radikin.