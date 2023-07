Európa legjobban felszerelt hadosztályát hozná létre Németország

Az európai NATO-tagok legjobban felszerelt hadosztályát hozná létre 2025-re Németország – közölte egy hétfőn megjelent interjúban a német hadsereg parancsnoka, Alfons Mais altábornagy. A kitűzött cél arra is rávilágít, hogy Németország nem rendelkezik harcra kész hadosztállyal, márpedig Berlin hármat is szeretne létrehozni a több mint 20 ezer fős alakulatokból. A 2025-re felálló első hadosztályt a második 2027-ben követheti.

Fotó: Sören Stache / AFP

Mais elmondta, hogy az első két gépesített dandárt Németország adhatja, amelyet egy könnyebb harmadik követ később, és erősítésként egy holland dandár is része lesz az alakulatnak. Egy dandár nagyjából 5 ezer főt számlál. A hadosztályok felállítása az Ukrajna elleni orosz támadás után lett sürgető, mivel ezek az egységek a nagy háborúk alapelemei. A nyugati országok Irakban vagy Afganisztánban ennél kisebb alakulatokkal vettek részt a harcokban, sőt Németország az iraki háborúban egyáltalán nem vett részt.

Mindez a hadosztályi szintű egységek elhanyagolásához vezetett.

Azt azonban a Reutersnek nyilatkozó Mais is elismerte, hogy nem lesz egyszerű a hadosztály felállítása, miközben a felszerelésekre és lőszerekre Ukrajnának is szüksége van. Az altábornagy szerint az utóbbi most fontosabb, mint egy hadosztály felállítása. Márpedig lőszert nem lehet csak úgy a barkácsboltból venni, és eltart egy darabig a kapacitások felpörgetése – tette hozzá.