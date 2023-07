Putyin a lengyeleknek: ha megtámadjátok Fehéroroszországot, bennünket támadtok meg

Miután a Wagner-zsoldosok Belaruszba küldésére válaszul Lengyelország közölte, hogy megerősíti határainak védelmét, Vlagyimir Putyin pénteken közölte, hogy bármiféle agressziót szövetségese ellen, Oroszország elleni támadásnak tekint.

Az orosz biztonsági tanács televízióban közvetített ülésén

Putyin elmondta azt is, hogy minden rendelkezésükre álló eszközzel válaszolnak egy ilyen támadásra.

Ez már nem az első orosz fenyegetés az ukránokat teljes mellszélességgel támogató Lengyelország ellen, és várhatóan csak tovább fokozza a feszültséget Európa és Oroszország között. Lengyelország egyébként nem jelezte, hogy támadásra készülne Fehéroroszországgal szemben – írja a Bloomberg.

Fotó: AFP

Azt ugyanakkor Varsó közölte, hogy új védelmi struktúrákat hoz létre a határon és lengyel tisztviselők arra is figyelmeztettek, hogy a hibrid háború új fázisa kezdődött el a Wagner szomszédjukba történő érkezésével. A lengyelek felidézték Minszk azon gyakorlatát is, hogy afrikai bevándorlókat szállított a lengyel határra, hogy ezzel is támadja Európát.

Az orosz biztonsági tanács ülésén Szergej Nariskin, az orosz külső hírszerzés vezetése elmondta, hogy olyan információkhoz jutottak, melyek szerint Lengyelország ellenőrzése alá kívánja vonni Nyugat-Ukrajnát egy Ukrajnával és Litvániával kötendő kölcsönös védelmi szerződés keretében.

Fehéroroszország csütörtökön közölte, hogy csapatai a lengyel határ közelében gyakorlatoznak a Wagnerrel. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök vasárnap Oroszországba utazik, hogy találkozzon Putyinnal a Kreml pénteki közlése szerint.