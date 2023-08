Kiderült, miért utazott Oroszországba Prigozsin, amikor lelőtték a repülőgépét

A Wagner-csoport a sikertelen felkelést követően ismét az afrikai érdekeltségei felé akart fordulni. A zsoldossereg vezetője ezért is utazhatott Afrikába, azonban az Institute for the Study of War (ISW) kutatóintézet oroszországi forrásai szerint a Kreml át akarja venni a Wagnertől az Afrikai területeit. Prigozsin emiatt utazhatott vissza Oroszországba, amikor lelőtték a repülőgépét.

1 órája | Szerző: P. A. R.

1 órája | Szerző: P. A. R.