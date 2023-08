Súlyos gondokat okozhat a fronton az orosz gyalogság hiánya

A hadműveletek intenzitása és az átcsoportosítások alapján az Institute for the Study of War háborúkutató intézet arra a megállapításra jutott, hogy Oroszország gondokkal küzd az Ukrajnában bevethető képzett gyalogos egységek számával.

12 perce | Szerző: P. A. R.

