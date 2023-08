Oprah Winfrey és Dwayne Johnson 10 millió dollárt adott annak a frissen létrehozott alapnak, amely havi 1200 dollárt ad minden olyan felnőttnek, aki a Mauin pusztító tűzvész után nem tud otthonába visszatérni.

A People’s Fund of Maui mindemellett adományokat is gyűjt, hogy a kifizetéseket minél tovább legyen képes teljesíteni, és a bérlőknek és a tulajdonosoknak is segít, ha nem tudnak elsődleges otthonukba hazatérni a pusztítás miatt – írja a Bloomberg.

Fotó: Dwayne The Rock Johnson / Facebook

A páros feltette magának a kérdést, hogy mégis hogyan tudnának a leginkább segíteni, és így jutottak arra, hogy közvetlenül a károsultaknak adnak pénzt.

Oprah az év egy részében egyébként Mauin él, és az erdőtüzek után egy sürgősségi osztályt is felkeresett. A lángok legalább 115 áldozatot követeltek, így több mint egy évszázada ez a legpusztítóbb tűzvész az Egyesült Államok történetében.

Szerdán a meteorológusok arra hívták fel a figyelmet, hogy az alacsony páratartalom és az erős szél hatására ismét elszabadulhatnak a lángok Hawaii bármelyik szigetén. Ez szerencsére végül nem történt meg.

A segítség igénybevételéhez a személyazonosság igazolására és az igénylő nevére kiállított, lakhatatlanná vált ingatlanhoz tartozó közüzemi számlákra van szükség. A bejelentés előtt Oprah és Johnson tanácskozott a közösségi vezetőkkel és helyi lakosokkal is.