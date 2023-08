Egy magyar állampolgárt is evakuáltak Nigerből A múlt heti nigeri puccs után egyre több ország evakuálja az állampolgárait az afrikai államból. A franciaellenes megmozdulásokat követően először Párizs szervezett légifolyosót polgárai kimentésére, majd nem sokkal később Olaszország is hasonlóképpen cselekedett. Az olasz hadsereg segítségével egy magyar állampolgárt is kihoztak Niamey-ből, egyelőre több magyarról nincs információ a területen.