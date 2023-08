Puccs: evakuálja állampolgárait Nigerből Franciaország

Párizs továbbra is tagadja, hogy katonai beavatkozást tervezne Nigerben. A polgárháborúba fulladt országban a puccs óta erősödnek a franciaellenes hangok, ezért Franciaország kedden elkezdte állampolgárainak evakuálását az afrikai országból. Párizs azt is közölte, hogy más európai polgárokat is kihoznak Nigerből, ha szükség van rá.

50 perce | Szerző: P. A. R.

