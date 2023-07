A Nigerben a múlt héten puccsot végrehajtó katonai tanács hétfői bejelentése szerint a megbuktatott kormány jóváhagyta, hogy Franciaország katonailag beavatkozzon az országban. Amadou Abdramane ezredes, az államcsíny egyik kitervelője erről a niamey-i állami televízióban beszélt, és azt mondta, hogy az engedélyt Hassoumi Massoudou külügyminiszter írta alá ügyvivő miniszterelnöki minőségben. Abdramane szerint Franciaország az elnöki hivatalra mérhet csapást, hogy kiszabadítsa Mohamed Bazoum megbuktatott államfőt.

Fotó: AFP

Massoudou egyelőre nem kommentálta az állítást. Franciaország, amelynek Niger korábban gyarmata volt, elítélte az államcsínyt, de nyilvánosan nem helyezett kilátásba katonai intervenciót. Vasárnap azonban Franciaország közölte, hogy azonnal lépni fog, ha állampolgárait támadás éri Nigerben. Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint Emmanuel Macron francia államfő nem fogja eltűrni, hogy Franciaországot és érdekeltségeit bármilyen támadás érje.

Párizs 1500 katonát állomásoztat az afrikai országban a terrorizmus elleni harc támogatására, és szombaton bejelentette, hogy a puccs miatt felfüggeszti a Nigernek nyújtott költségvetési támogatást. Vasárnap Franciaország felszólította a nigeri hatóságokat, hogy szavatolják a nagykövetség biztonságát, és azt közölte, hogy minden kezdeményezést támogat a rend és a megválasztott elnök hatalmának helyreállítására.

A puccsisták a múlt héten figyelmeztették a nemzetközi közösséget, hogy egyetlen ország se avatkozzon be katonailag Nigerben, mert az csak vérontáshoz és káoszhoz vezetne. A Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) vasárnap szankciókat vezetett be Nigerrel szemben a puccs miatt, és egy hetet adott a puccsistáknak az alkotmányos rend és Bazoum hatalmának helyreállítására, máskülönben erő alkalmazását is kilátásba helyezte.

Közben Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője kiállt Niger demokratikusan megválasztott elnöke mellett, elfogadhatatlannak nevezte az országban szerdán elkövetett katonai puccsot, és közölte: az EU támogatja a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) által a puccsra válaszul elfogadott összes intézkedést. Borrell hétfőn közzétett közleményében azt írta: az Európai Unió csatlakozik a tizenöt államot tömörítő ECOWAS államfőihez, akik elítélték a Nigerben végrehajtott puccsot.

Közölte, az Európai Unió támogatja az ECOWAS által a puccsra válaszul elfogadott összes intézkedést, melyek között a nigeri katonai hatalomátvétel vezetőivel szembeni szankció és erő esetleges alkalmazása is szerepel, egy hetet biztosítva a nigeri puccsistáknak arra, hogy visszahelyezzék a hatalomba Mohamed Bazoum elnököt. A főképviselő kijelentette: a demokratikusan megválasztott Bazoum továbbra is az ország egyetlen államfője, más vezetőt nem lehet hivatalosan elismerni. Bazoumnak haladéktalanul és feltétel nélkül vissza kell szereznie hivatala gyakorlásának szabadságát és teljességét – írta.

„Az Európai Unió elutasítja a külföldi beavatkozással kapcsolatos vádakat. Fontos, hogy a nigeriek választáson kifejezett akaratát tiszteletben tartsák” – fogalmazott. Az Európai Unió a puccsistákat felelősnek tartja a civilek, a diplomáciai személyzet és a diplomáciai létesítmények elleni támadásokért – tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.