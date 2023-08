Oroszország nélkül tárgyaltak a békéről

Kína nyitottsága a konstruktív párbeszéd irányába tölti el reménnyel az orosz–ukrán háborút lezáró békeszerződés megkötésében reménykedőket a Kijev által szorgalmazott béketervről tartott dzsiddai találkozót követően.

A konferencián több tucat ország diplomatái vettek részt, köztük Kínából is, amely hetekkel korábban nem vett részt a Koppenhágában tartott hasonló találkozón. Noha Kína tavaly februárban, Oroszország invázióját megelőzően határtalan barátságáról biztosította Moszkvát, a mostani tárgyalások résztvevői szerint Peking konstruktívnak mutatkozott, és igyekezett jelezni, hogy nem azonos Oroszországgal. A Financial Times úgy tudja, hogy Peking egy harmadik hasonló találkozón is hajlandó részt venni.

Fotó: AFP

Noha márciusban Hszi Csin-ping kínai elnök orosz kollégájához, Vlagyimir Putyinhoz látogatott, Peking zárkózott maradt azzal kapcsolatban, hogy merre tart a két ország közötti együttműködés, ahogy nem kommentálta hivatalosan a vasárnap véget érő találkozót sem.

A Szaúd-Arábiában tartott tanácskozáson olyan fejlődő országok is részt vettek, mint Brazília, Törökország és Dél-Afrika, az Egyesült Államok és az Európai Unió mellett.

A nyugati országok és Kijev azt remélik, hogy sikerül izolálniuk Oroszországot, és támogatást nyerni Ukrajna számára a fejlődő világban is.

A rendező Szaúd-Arábia jó viszonyt ápol Kínával, és igyekszik saját diplomáciai súlyát is növelni. Egy európai tisztviselő szerint széles körű általános támogatást élvezett az az ukrán javaslat, mely szerint a háborút csak Ukrajna területi integritásának és szuverenitásának tiszteletben tartásával lehet lezárni. A résztvevők megállapodtak abban is, hogy tematikus munkacsoportokat hoznak létre az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij tízpontos béketervével kapcsolatban. Ezek között szerepel a globális élelmiszer-biztonság, a nukleáris és környezeti biztonság, valamint a humanitárius segélyek és a fogolycsere kérdése is.

Egy delegált szerint az év vége előtt akár államfői szintre is eljuthat a békekezdeményezés kérdése. Andrij Jermak, Zelenszkij irodájának vezetője is produktívnak nevezte a tanácskozást, amely lerakhatja az igazságos és tartós béke alapjait.

A meg nem hívott Oroszország részéről Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács helyettes vezetője szerint azonban Moszkva nélkül ezeknek a tárgyalásoknak nincs értelmük.