Botrányba keveredett a nyugati baloldal egykori üdvöskéje, a volt brit miniszterelnök, Tony Blair. A konzervatív The Times cikke szerint intézete annak ellenére is tovább üzletel, és tanácsadóként pénzt kap a szaúdi kormánytól, hogy 2018 őszén hatalmas botrányt és közfelháborodást okozott az Egyesült Királyságban is Dzsamál Hasogdzsi szaúdi ellenzéki újságíró meggyilkolása és feldarabolása a közel-keleti ország isztambuli konzulátusán.

Mint kiderült, a gyilkosságot engedélyezte Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös, aki ma az ország de facto vezetője és miniszterelnöke.

A gyilkosság, a felháborodás és a nyugati politikai és üzleti életben rákövetkező elfordulás Szaúd-Arábiától nagyon rosszkor jött Tony Blair intézete, a Blair’s Institute for Global Change számára, amely 2017 végén épített ki sok millió fontot érő partnerséget a szaúdi kormánnyal, és az egyéves szerződés szerint az információs és kulturális minisztériumot segítette tanácsaival a helyi reformprogram megvalósításában.

Az együttműködés azonban, mint kiderült, nem ért véget. Az intézet az elmúlt hat évben is tanácsaival látta el a szaúdiakat a 2030 Vízió, Szalmán herceg modernizációs programja kidolgozásához.

Blair irodája ritkán nyilatkozik, most azonban a The Sunday Timesszal kivételt tettek, és elmagyarázták, miért nem szakított a volt miniszterelnök a herceggel, annak ellenére sem, hogy ezt fontolgatta a gyilkosság után.

Blair akkor is arra jutott, és most is úgy gondolja, hogy fenntartani az együttműködést egy megalapozott döntés „a szörnyű bűntett” ellenére.

Ezt azzal indokolta, hogy a koronaherceg reformjai „óriási és pozitív fontosságúak”, és az ország „stratégiai fontosságú” a Nyugat számára.

Nyugaton és másutt nem Blair volt az egyetlen, aki gyorsan félretette a Hasogdzsi megölése okozta felindulást. Ez visszatérő téma a nemzetközi médiában, mindazonáltal ezt a problémát könnyebben félretették Rijád kedvéért, mint Ukrajna orosz megtámadását, és ez nem változik.

Tavaly júliusban az ukrajnai háború gazdasági következményeivel küzdve, maga Joe Biden amerikai elnök is tárgyalt a herceggel. Újjáéledt a szaúdi barátság Törökországgal is, egy gazdasági értelemben rendkívül zűrös időszak után, majd négy év szünetet követően Rijádba látogatott Olaf Scholz német kancellár is.

