Ukrajna októberig minden ajánlást teljesítene, ami az uniós csatlakozáshoz szükséges

Az ukrán elnöki hivatal biztos benne, hogy októberig minden szükséges ajánlást teljesíteni tudnak, ami szükséges ahhoz, hogy csatlakozhassanak az Európai Unióhoz. Ezzel a tagjelölti státusznak akarnak megfelelni, illetve bíznak benne, hogy a csatlakozási tárgyalások is megkezdődhetnek.

Fotó: Artur Wida / AFP

Júniusig a parlamentünk számos olyan törvényt jóváhagyott, amelyeket az uniós csatlakozáshoz feltételként szabtak. Az EU hét ajánlásának a nagy részét már teljesítettük

– mondta az ukrán Elnöki Hivatal helyettes vezetője az Uniannak adott interjújában. Igor Zsovkva szerint októberig minden kritériumnak megfelelhet az ország.

Az Európai Bizottság egy múlt havi jelentésében azt írta, hogy a hét ajánlásból kettőnek Ukrajna maradéktalanul meg tudott felelni, illetve négy esetben már látható előrelépés történt.

Zsovkva a júliusban tartott vilniusi NATO-csúcstalálkozót is értékelte, illetve a védelmi szövetséghez való csatlakozásról is szólt. Szerinte Vilniusban pozitív eredmények születtek, és Ukrajna minimum egy lépéssel közelebb került a NATO-csatlakozáshoz is. Ettől függetlenül igazat adott az ukrán elnök szavainak, aki szerint a csúcstalálkozón nem a várt eredmények születtek.

Most a következő NATO-csúcsra kell készülnünk

– mondta Zsovkva. A védelmi szövetség tagjai legközelebb egy év múlva ülnek össze Washingtonban. Ez a csúcstalálkozó azért is lesz különleges, mivel a NATO felállásának 75. évfordulóját is megünneplik majd vele. Zsovkva szerint novemberben elkezdik felmérni, hogy az Ukrajna csatlakozásához szükséges feltételek ilyen irányba haladnak-e, hogy felkészülhessenek a washingtoni csúcsra.

Ukrajnának esélye sincsen csatlakozni az Európai Unióhoz Az orosz–ukrán háború miatt a közbeszédben sokszor esik szó Ukrajna NATO-csatlakozásáról. A védelmi szövetség korrekt módon jelezte, hogy bár kész Ukrajnát felvenni a tagjai közé, erre még nem érett meg az idő. Ezzel szemben az Európai Unió retorikája azt sugallja, hogy Ukrajna már a csatlakozás küszöbén van, pedig az EU-csatlakozásra még kevesebb az esélye, mint a NATO-ba való belépésre.

Ukrajna NATO-csatlakozása még a könnyebb feladat, az Európai Unióba viszont szinte esélytelen a belépése. Az uniós támogatási rendszer gyakorlatilag összeomlana, ha Kijev számára biztosítani kellene azokat a pénzeket, amelyek egy uniós országnak a kritériumok szerint járnak. Emellett az agrártámogatások jelenlegi formája is tarthatatlan lenne, mivel Ukrajna olyan nagy mezőgazdasággal rendelkezik, amely méretei alapján az EU-s források több mint kétharmadát felemésztené.