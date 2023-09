Eltűntek az ukrajnai frontról a harcedzett orosz dandárok

Több jel is arra mutat, hogy az orosz csapatok már nem elég hatékonyak az ukrajnai harcokban. Az elmúlt hónapokban csak arról lehetett hallani, hogy Oroszország rakéta- és dróncsapásokkal tudott kárt tenni az ukrán infrastruktúrában, esetleg civileket ölt vagy sebesített meg.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Az Institute for the Study of War (ISW) friss jelentésében arról számolt be, hogy

a légi támadásokkal szemben a harctéren már nem ennyire hatékonyak az orosz erők.

Az ukrán ellentámadás ugyan júniusi után nem igazán tudott számottevő sikert felmutatni, az augusztusi, robotinei sikert követően kisebb mértékben felpörögtek az események – erről a Kyiv Independent írt.

Az ISW korábban a rendelkezésre álló információkból nagyjából követni tudta az orosz front egységes mozgását. Ezek közé tartozott a 42. gépesített lövészhadosztály, amelyik a zaporizzsjai régióban több alkalommal is felvette a kesztyűt az előrenyomuló ukránokkal. A háborúkutató intézet legutóbb azt írta, hogy néhány hete nincs nyoma a fronton ennek a hadosztálynak.

Ez vagy azt jelenti, hogy a veszteségei miatt harcképtelenné vált az egység, vagy Oroszország átszervezte a védelmi vonalait és hátrébb vonta a tapasztalt harcosait.

Robotine elvesztése után az orosz fekete-tengeri flotta láthatóan mélyebben húzta meg a védelmi állását, az ISW ebből következtet arra, hogy Moszkva kisebb területek feladásával próbálhat egy masszívabb védelmi hálót kialakítani.

Hasonló helyzetről számolt be a kutatóintézet Bahmut környékén. Korábban ezen a területen a 72. gépesített dandár állta el az ukrán támadások útját, azonban ebben az esetben is arról írt az ISW, hogy feltűnően hosszú ideje nem észlelték a csoport egységeit.

A kutatóintézet szerint még korai lenne azt latolgatni, hogy a fronton küzdő orosz egységek használhatatlanná váltak-e, vagy egy új stratégia mentén szervezték őket át, de azt mindenképpen figyelemreméltónak tartják az elemzők, hogy a változás látványos az orosz oldalon.

A frontról elszivárogtak a harcedzett orosz elit egységek

– olvasható a jelentésben. Az ISW szerint fennáll annak a lehetősége, hogy az orosz csapatok valóban súlyos veszteségeket szenvedhettek el az elmúlt hetekben.