Kijev szerint a NATO gyáván viselkedik

Az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára szerint a NATO-tagállamok félnek Oroszországtól – adta hírül a Kárpáti Igaz Szó kárpátaljai hírportál.

Fotó: AFP

A lap szerint Olekszij Danilov ezt azt követően nyilatkozta, hogy az egyik orosz dróntámadás következtében Reni városánál a Duna túloldalán, már román területen csapódott be egy robbanószerkezet. Az ukrán katonai beszámolók szerint az incidens egyértelműen bizonyítható, ezzel szemben Romániában a külügyminisztérium és a védelmi tárca után személyesen Klaus Iohannis államfő is tagadta ezt.

Az elnök kijelentette azt is, hogy Románia teljesen biztonságban van.

Nem ez az első alkalom, hogy NATO-tagállamot ér találat az orosz–ukrán háború kitörése óta. Korábban Lengyelország területen is estek le rakétamaradványok, az a novemberi incidens emberéleteket is követelt, azonban Varsóban szintén nem volt heves reakció, amit Ukrajna akkor is erősen kifogásolt.

Olekszij Danilov szerint a NATO szándékosan dugja homokba a fejét, és ez a későbbiekben még megbosszulhatja magát. A politikus érvelése szerint az ilyen hozzáállás csak ahhoz vezet, hogy a jövőben még több autokrata vezető jut hatalomra világszerte, ami megágyaz a további konfliktusoknak.