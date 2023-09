A fővárosi Fidesz továbbra is választ vár Karácsony Gergely főpolgármestertől a 99 Mozgalom finanszírozási ügyében, miután sajtóhírek szerint az OTP Bank is feljelentést tett az eset miatt.

Fotó: Csudai Sándor / Origo

A budapesti Fidesz Facebook-oldalán azt írta, Karácsony Gergelyt már hónapokkal ezelőtt arra kérték, hogy mondja meg, kitől kapták azt az 500 millió forintnak megfelelő valutát, amelyet Karácsony Gergely párttársa tett be a bankba a 99 Mozgalom számlájára. A kormánypárt fővárosi szervezete szerint a főpolgármester adománygyűjtő ládákról szóló magyarázata nem igaz, mert az OTP belső vizsgálata is kiderítette, hogy új, egymás melletti sorszámú, külföldi bankjegyekben vitték be a pénzt a bankba.

„Továbbra is csak azt kérdezzük Karácsony Gergelytől: kitől kapták a pénzt? Ha a főpolgármester nem tudja, kérdezze meg párttársát, a II. kerületi Perjés Gábort, hogy ő kitől kapta kötegelve a friss, ropogós bankjegyeket? A budapestiek megérdemlik az igazságot!” – fogalmaztak a bejegyzésben. A Világgazdaság is megírta, hogy

az OTP feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, hamis magánokirat felhasználása miatt Karácsony Gergely 99 Mozgalma ügyében.

Az OTP feljelentésének indokolása úgy zárul, hogy

„felmerül a gyanú, hogy a 99 Mozgalom Egyesület által bankunk részére – forrásigazolás céljából – megküldött jegyzőkönyvek tartalma nem felel meg a valóságnak,

ezáltal megtévesztették a bankot oly módon, hogy a befizetett összegek tényleges, valódi forrását nem jelölték meg, azt nem hozták a pénzintézet tudomására, ezáltal a bank nem tudott hitelt érdemlően meggyőződni a befizetett összegek valódi forrásáról.”