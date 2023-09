Elfogadta a stúdiók ajánlatát a hollywoodi írószakszervezet, tényleg vége a sztrájknak Elfogadta a stúdiók ajánlatát a hollywoodi forgatókönyvírók szakszervezete (WGA), a közel 150 napig húzódó sztrájkot egy hároméves szerződés zárja le, amely többek között a streaming után járó, nézettségalapú jogdíjak növelését is tartalmazza, ami a sztrájkolók egyik fő követelése volt. A WGA mindemellett a mesterséges intelligencia (MI) használata kapcsán is fontos engedményeket csikart ki a stúdióktól, és a minimálisan szükséges írók száma terén is értek el eredményeket.