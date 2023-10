Hétfőn veszi kezdetét az FTX-alapító Sam Bakman-Fried (SBF) tárgyalása, és jó időzítéssel hétfőn jelenik meg a bukott kriptomogult egészen az összeomlásig követő Michael Lewis – aki számos pénzügyi témájú könyvet írt, a magyaroknak talán a Nagy short lehet ezek közül leginkább ismerős, amiből film is készült – könyve is az egykori milliárdosról, Going infinite (kb. Irány a végtelen) címmel.

Ugyancsak a héten kezdődik Donald Trump egyik polgári peres tárgyalása, mely akár a családi cég feloszlatását is magával hozhatja. Az összekötő kapocs mindezek között az, hogy Lewis könyvét reklámozva arról beszélt a CBS televízió 60 Minutes című műsorában vasárnap, hogy a Trumpot egzisztenciális veszélynek látó SBF úgy próbálta megakadályozni, hogy visszatérjen a hatalomba, hogy pénzt ajánlott, ha nem indul a választáson.

Fotó: AFP

Lewis szerint el is kezdődtek az ezzel kapcsolatos tárgyalások és

Trump állítólag 5 milliárd dollárt kért azért, hogy ne induljon ismét az elnöki címért, ám az FTX összeomlása miatt megszakadtak az egyeztetések a felek között.

Bankman-Fried egyébként jelentős összegeket áldozott politikai célokra, sőt még arra is ügyelt, hogy míg a demokrata politikusoknak saját nevében adományozott, addig a republikánusok az FTX egy másik vezetőjétől, Ryan Salamétől kapják a pénzt. Az amerikai törvényhozás két házának több mint a harmada volt az FTX zsebében. Bármennyire is sok pénzt költött azonban politikusokra, Trump nem indulásának 5 milliárd dolláros árához képest mindez csak aprópénz volt. Ugyanakkor Lewis szerint azt nem tudni, hogy az 5 milliárd dolláros ajánlat közvetlenül Trumptól érkezett-e.

Az író a beszélgetés során ráadásul igyekszik a bukott FTX-alapítót kimosdatni, és arról beszél, hogy ha nem lett volna pánik, akkor az FTX ma is nyereségesen működne. Ezt a kriptobarát és a kriptoszkeptikus megszólalók egyaránt vitatják a közösségi médiában, okkal, hiszen

több milliárd dolláros lyuk tátongott az FTX és a hozzá kapcsolódó befektetési alap, az Alameda Research mérlegén.

Lewis arról is beszélt az interjúban, hogy szerinte SBF komolyan ártatlannak gondolja magát és talán a bukott kriptoguru védelmét is segíti az a megszólalása, hogy Bankman-Fried már hónapok óta nem beszélt a kriptotőzsde összeomlásakor egykori partnerével, az Alameda Research élén álló Caroline Ellisonnal, aki valószínűleg a vád koronatanúja lesz és aki korábban bűnösnek vallotta magát.