A frissen beiktatott amerikai kongresszus több mint a harmada kapott politikai adományokat a csődbe ment kriptotőzsde – amely a hatóságokkal együttműködő vezetők és a vádak szerint jelentős mértékben inkább egy párját ritkító csalás volt –, az FTX vezetőitől. A 435 alsóházi képviselő és 100 szenátor közül összesen 196-an örülhettek a kampányuk költségvetését erősítői juttatásoknak, ám valószínűleg ma már inkább ezt letagadnák.

Fotó: Szergej Elagin

Az FTX-et a csődeljárásig vezető Sam Bankman-Fried politikai nagylelkűsége már korábban is téma volt, ám nem ő volt az egyetlen a cég vezetői közül, aki kisebb-nagyobb összegekkel támogatta a politikusok megválasztását. A Coindesk által összeállított lista alapján a kriptotőzsde vezetői gondosabban jártak el a politikai költekezés során, mint ahogy a rájuk bízott összegeket kezelték, így

jutott pénz a szenátusi demokrata többség élén álló Chuck Schumernek éppúgy, mint a republikánus alsóházi elnök Kevin McCarthynak.

Az érintettek között megtalálható Mitt Romney, Utah állam szenátora, aki 2012-ben a republikánusok elnökjelöltje volt, de a 2016-os republikánus és a 2020-as demokrata előválasztás résztvevői közül is sokan elfogadták az FTX pénzét, és így tett Nancy Pelosi is, aki a demokrata többség idején volt házelnök. A hatéves ciklusra választott szenátorok közül még olyanok is kaptak pénzt, akiknek 2022-ben választással sem kellett szembenézniük, mivel arra két vagy négy év múlva kerül sor.

A Coindesk mind a 196 képviselőt megkérdezte, hogy mit kíván tenni az azóta eltelt események tükrében, és 53 kampánytól választ is kapott. Ezek alapján

a legtöbben jótékony célra ajánlanák fel a hozzájuk érkezett támogatásokat, ugyanakkor nem világos, hogy ezzel mentesülnek-e a csődeljárás során attól, hogy a pénzt a károsultaknak kelljen visszautalniuk.

Sőt, az is elképzelhető, hogy a kedvezményezett alapítványokat is belerángatják ezzel az ügybe. Erre a felszámolás alatt álló cég is felhívta a figyelmet decemberben, már az új vezetőség irányítása alatt.

Noha a most vizsgált adományok nem feltétlenül az FTX-től, hanem annak vezetőitől érkeztek, ha azokat az eljárás során az ebül szerzett javak közé sorolják, akkor vissza kell adni, hogy az ügyfeleket kárpótolják. Ez nem csak a politikai, de a jótékonysági adományokra is igaz. Az eljárás mindenesetre feltehetően hosszan elhúzódik, hasonlóan a Mt. Gox csődjéhez vagy épp a nem kriptókon alapuló Madoff-ügyhöz, ahol az elkövetőt 14 éve kapcsolták le a hatóságok, sőt már az élők sorában sincs, az áldozatok azonban a mai napig részesülnek kifizetésekben.

Ezért az sem meglepő, hogy a Coindesknek választ is adó képviselők közül többen már vissza is juttatták a pénzt az FTX-hez, vagy félretették, hogy a későbbiekben fizessék vissza, ugyanakkor ők vannak kevesebben. Mindez a törvényhozók törvényekkel kapcsolatos ismereteivel kapcsolatban is vet fel kérdéseket.

Bár sokan – egészen pontosan 53-an a 196-ból – válaszoltak a kriptopiaci szaklap kérdéseire, a legtöbben inkább a hallgatást választották.

Köztük az iparág kongresszusi szószólóit is megtaláljuk, mint például a törvényhozás blokkláncfrakciójának társelnökét, a republikánus Tom Emmert is. A képviselő továbbra is fényesnek látja a technológia jövőjét, és csak apró zökkenőnek az odáig vezető úton az FTX csődjét.

A legtöbb figyelmet mind ez idáig SBF adományai kapták, amelyek sokszor nem közvetlenül a jelöltekhez, hanem különböző politikai szervezetekhez érkeztek, amelyeknek családtagjai – édesanyja és a testvére – is részesei vagy akár vezetői voltak. Hasonló ügyekben jártas ügyvédek szerint ezért nem lenne szokatlan, ha a pénz előkerítését célzó eljárások a bukott cégvezető rokonaira is kiterjednének. Ez különösen igaz lehet azért is, mert az elmúlt két évben Bankman-Fried mintegy 40 millió dollárt költött politikára, főként demokrata politikusokat és csoportokat támogatva.

Ez azonban távolról sem jelenti azt, hogy csak a demokraták részesültek a pénzesőből, abból bőven jutott a republikánusoknak is, ám ezek az adományok nem SBF, hanem egyik kollégája, Ryan Salame neve alatt érkeztek meg céljukhoz. Az FTX vezérkarához tartozó Salame mintegy 24 millió dollárt osztott szét főként a jobboldali párt jelöltjei között.

Látható tehát, hogy a viták ellenére is van közös pont a két nagy amerikai párt között.

Az adományozásból kivette a részét Nishan Singh is, aki közel 10 millió dollárt juttatott demokrata jelölteknek és progresszív szervezeteknek, valamint az FTX-hez 2021-ben érkező, az áru- és határidős piacokat felügyelő bizottságot korábban vezető Mark Wetjen is, igaz, ő csak szerényebb összegeket költött.

A mesés kriptovagyonból kitömött képviselőket azonban pont az FTX-csődje sürgeti, hogy szabályok közé szorítsák a mindeddig főként a vadnyugatra emlékeztető iparágat, és a pletykák szerint továbbra is napirenden van az a kétpárti javaslat is, amelyért Bankman-Fried lobbizott. Mások szerint azonban a magát a kaotikus terület szabályozást sürgető és azt elfogadni is hajlandó szereplőjeként bemutató vállalat összeomlása miatt a képviselők jóval óvatosabbá váltak, és bizalmatlanok a szektorral szemben.

Mindeközben az óvadék ellenében a tárgyalásig szüleinél házi őrizetben lévő SBF blogot indított. Ebben a csődöt követő nyilvános megszólalásaihoz hasonlóan igyekszik a történteket véletlen balesetnek beállítani.