A hétvégi támadás lett Izrael 9/11-e – galéria

Az elmúlt néhány órában az izraeli hadsereg két magas rangú tagja a szombati gázai támadásokat az Amerikai Egyesült Államok elleni, 2001. szeptember 11-i terrortámadásokhoz hasonlította – írta meg a BBC.

Ez a mi 9/11-ünk

– jelentette ki Nir Dinar izraeli katonai szóvivő.

Fotó: AFP

Ez lehetne egy 9/11 és és egy Pearl Harbor egybecsomagolva. Ez messze a legrosszabb nap Izrael történetében. Még soha ennyi izraeli nem halt meg egyetlen dolog miatt, főleg nem ellenséges tevékenység miatt egy napon

– nyilatkozta Jonathan Conricus alezredes.

Vasárnap este az Egyesült Államok bejelentette, hogy támogatásuk jeléül több katonai hajót és repülőgépet is átirányít Izrael közelébe. Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter közölte, hogy Washington jelentős katonai segélyt, és lőszereket is biztosítani fog Izrael számára. A tárcavezető ismertette, hogy a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó anyahajó, egy rakétacirkáló és négy rakétaelhárító romboló tart a térségbe. Ezen kívül amerikai vadászgépeket is küldenek egyik legfontosabb szövetségesük megsegítésére – adta hírül a BBC.

Bár Izrael korábban azt állította, hogy Irán áll a támadás mögött, Washington egyelőre nem látott bizonyítékot közvetlen iráni részvételre.

A Hamász nem lenne Hamász a teheráni támogatás nélkül, amelyet hosszú évek óta kap. Még nem láttunk közvetlen bizonyítékot arra, hogy Irán állt volna a konkrét támadás mögött, vagy részt vett volna benne. De az évek óta tartó támogatás egyértelmű

– nyilatkozta Antony Blinken amerikai külügyminiszter. Irán tagadja, hogy ő állna a támadások mögött.