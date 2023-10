Itt nézheti élőben Karikó Katalin beszédét

Miután Karikó Katalin és Drew Weissman kapták az idei orvosi Nobel-díjat az mRNS-vakcina létrehozásában tett eredményeikért a páros nemzetközi sajtótájékoztatót is tart a történelmi pillanat kapcsán az University of Pennsylvanián.

Fotó: Peggy Peterson / MTI

A koronavírus-járvány megfékezésében oroszlánszerepet játszó mRNS-alapú vakcinák létrehozásában elévülhetelen érdmeket szerző két tudós beszédét élőben követhetik a Szegedi Tudományegyetem Facebook-oldalán hétfőn 17.30-tól.

Karikó beszéde kezdetén felidézte, hogyan találkozott Weissmannal még a kávégépeknél a Pennsylvania Egyetemen 1997-ben. Bár eredetileg nem egy karon dolgoztak, később elkezdődött az együttműködés.

Karikó értesítette Weissmant a Nobel-díjról, egyikük sem hitte el először, hogy tényleg megkapták az elismerést. Átlagosan a nagy felfedezés után 9 évvel érkezik a díjazás, ezért is volt meglepő, hogy ilyen hamar megkapják.

Valójában már a kilencvenes években is voltak klinikai vizsgálatok az mRNS-technológia kapcsán, a koronavírus-járvány irányította rá a figyelmet, most is 7 vakcinát vizsgálnak – mondta Weissman. Karikó szerint rák elleni oltáson is dolgozik a BioNTech és más termékeken is dolgoznak, melyek az mRNS-technológiát veszik alapul.

Amikor megérkezett a koronavírus, már készen álltak az emberi vizsgálatokra és a technológia könnyen módosítható különböző betegségekre.

A nők tudományban betöltött szerepe kapcsán Karikó a fizikai és mentális egészség fontosságáról beszélt és arról, hogy olyan dolgot kell csinálni, amit az ember élvez. Ha ez a problémák megoldása, akkor a tudomány jó választás, ám ha a híresség vagy a vagyon fontos, akkor más pálya után kell nézni.

Weissman ezután a tudomány fontosságáról beszélt, kifejtve, hogy az viszi előre a világot. Karikó hozzátette, hogy a tudományban nincsenek azonnali eredmények, hozzá kell szokni a kudarcokhoz is. A tudomány nem könnyű, de örömet hoz számukra annak a művelése.