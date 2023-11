"Mielőtt nem késő" - Erdogan Izrael nukleáris fegyvereinek ellenőrzésére szólított fel

Recep Tayyip Erdogan török ​​elnök november 18-án, szombaton kijelentette, hogy Ankara kezdeményezni fogja egy olyan mechanizmus létrehozását, amely ellenőrzi Izrael nukleáris fegyvereit, "mielőtt nem késő".

Fotó: MUHAMMED SELIM KORKUTATA

Felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg több mint ezer ügyvéd fordult a Nemzetközi Büntetőbírósághoz (ICC) azzal a kéréssel, hogy vizsgálják ki izraeli háborús bűnöket.

„Másrészt Izrael nem tagja a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésnek. És ha nem, akkor először is a szabályai nem vonatkoznak rá. Van azonban olyan helyzet, amikor a részt vevő országok […] kérhetik egy ellenőrzési mechanizmus létrehozását. Ezt a munkát azonnal el fogjuk kezdeni” – magyarázta török sajtóbeszámolók szerint a török ​​vezető az újságíróknak a repülőgépen, Berlinból való hazaúton.

Erdogan jelezte, hogy ez a folyamat eltart egy ideig. Nem zárta ki azt a lehetőséget sem, hogy az Egyesült Államok ebben az esetben Izrael oldalára álljon, és megvétózza ezt a kérdést. A török ​​elnök felszólította „a világ közvéleményét, hogy ne hagyja figyelmen kívül ezt”.

Emlékezetes, hogy izreali vezetők többször tettek utalást ara, hogy rendelkeznek atombombával. Jaír Lapid izraeli miniszterelnök idén augusztusban tovább folytatta elődei kétértelmű, a nukleáris képességeket nem tagadó, de nem is elismerő politikáját, amikor a hivatalosan soha be nem jelentett nukleáris fegyverekre utalva kijelentette, hogy egyéb képességeit tartják biztonságban Izraelt – jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű hírportál hétfőn.

Az izraeli háború kitörése után, november elején pedig Amichai Elijahu izraeli örökségvédelmi miniszter egy rádióinterjúban arról beszélt, hogy atomfegyverrel is véget lehetne vetni az izraeli–palesztin konfliktusnak.