Nagyon fontos az oroszoknak Avgyijivka, és az elfoglalásáért meg is tesznek mindent

Bár a felületes szemlélő számára az Avgyijivka ellen vezényelt orosz rohamok sorozata kísértetiesen hasonlít a tavaly ősszel megkezdett, Bahmut ellen indított támadásokra, a donyecki város stratégiai és szimbolikus jelentősége jóval nagyobb, mint Bahmuté.

A város jelentőségét az adja, hogy az ukrán tüzérség lövedékei és rakétái Donyeck városát is elérik onnan, és az azonos nevű régióhoz is a kulcsot jelenthetik. Avgyijivka elvesztése rendkívül megnehezítheti a későbbi ukrán offenzívát a Donbasz déli része ellen. Ráadásul a donyecki város körül már 2014 óta folyamatosak az összecsapások.

Fotó: Getty Images

A brit hírszerzés csütörtöki jelentése szerint folytatódnak az orosz támadások az Avgyijivka környéki falvak ellen, alighanem a várost próbálják bekeríteni. Az orosz előretörés pedig már közelíti a város koksz- és vegyi üzemét, amely egykor Európa legnagyobbja volt. A gyár taktikai szempontból is jelentős szerepet tölt be, ugyanis uralja a város felé vezető északi utat is.

Ha sikerül az oroszoknak bevenniük, akkor bajba kerülhet az ukránok ellátása a városban.

Az óriási üzem azonban a védekező félnek biztosít előnyt, a megrohamozása súlyos ember- és eszközveszteséggel járhat. Ennek lehet jele az oroszok által elszenvedett veszteségek növekedése is. Az ukrán vezérkar csütörtöki közlése szerint az oroszok 1330 katonát vesztettek, ami az egyik legmagasabb napi veszteség a háború alatt – írja a Newsweek.

Az avgyijivkai koksz- és vegyi üzem.

Fotó: AFP

A Donyeck kapujaként szolgáló városért feltehetően az elkövetkező hetekben is kemény küzdelemet vívnak. Azonban Avgyijivka stratégiai jelentősége tényleg nagy, szemben Bahmuttal, amely leginkább az érte kiontott vérnek köszönhette fontosságát.