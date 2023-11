Súlyos vádak: Terrorista vagy riporter? Nem mindig egyértelmű

A Hamász október 7-i támadásáról nem csak a határon áttörő terroristák készítettek képeket, hanem olyan hírügynökségek, mint a Reuters vagy az AP munkatársai is, ami etikai kérdéseket is felvet.

Fotó: AFP

A fotóriporterek – akik között a CNN-nel vagy a The New York Timesszal is együttműködő szabadúszók is vannak – nem egy esetben szinte azonnal képesek voltak a helyszínről felvételeket készíteni. A HonestReporting nevű oldal azt a kérdést is felteszi, hogy vajon ezek a fotósok előre tudtak a Hamász terveiről? A hírügynökségek egyetértenek jelenlétükkel a határsértést követően az ellenséges területeken, terroristák társaságában?

Az AP október 7-i fotóin négy név szerepel Hasszán Eszlajah, Juszef Maszud, Ali Mahmud és Hatem Ali. Eszlajah szabadúszó, aki a CNN-nek ius dolgozik és egy égő izraeli tankot, valamint a terroristák betörését Kfar Azza kibucba is lencsevégre kapta. Később egy olyan fotó is előkerült, ahol a riporter Jahva Szinvarral, a Hamász vezetőjével közösen látható.

Az AP és a Reuters tagadja, hogy előre tudott volna a támadásról és a mind a két orgánum arra hivatkozik, hogy világszerte vásárol képeket szabadúszóktól.

Az izraeli miniszterelnöki hivatal ugyanakkor közleményben tudatta, hogy a Hamász atrocitásairól tudósító újságírókat bűnsegédnek tartja emberiség ellenes bűntettekben és hivatalos magyarázatot is kért az érintett sajtótermékektől.

Izrael és a Hamász háborújában eddig 41 riporter vesztette életét, ebből 36-an a Gázai övezetre mért izraeli légicsapásokban – jelenti a Reporters Without Borders, hozzátéve, hogy egy videós Libanon déli részén, négy izraeli újságíró pedig a Hamász október 7-i vérengzésének esett áldozatul.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a háború eddigi heteiben halt meg a legtöbb haditudósító azóta, hogy 1992-ben elkezdtük regisztrálni a világszerte ilyen körülmények között életüket vesztő kollégákat.