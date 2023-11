A Pentagon felgyorsította az utánpótlás szállítását Izraelnek, a politikusok, köztük Joe Biden elnök ígéreteinek megfelelően megadnak az országnak mindent, amit csak kér. Ez többek között lézer által vezérelt rakétákat az Apache helikopterekhez, 155 mm-es lövegeket, éjjellátó készülékeket, bunkerromboló hadianyagot és új katonai járműveket jelent – tudta meg a Bloomberg.

Izrael sokkal több mindent kap a Vaskupola elfogórakétáin kívül.

Fotó: AFP

A hadianyag-ellátás tehát messze túlnyúlik azon, amiről nyilvánosan beszélnek, vagyis jóval több mindent adnak Izraelnek a Vaskupola elfogórakétáin és a Boeing által gyártott okos bombákon kívül. A szállítások ráadásul annak ellenére folytatódnak, hogy az amerikai kormányzat illetékesei egyre hangosabban figyelmeztetik Izraelt, hogy tegyen meg mindent a civil áldozatok elkerülése érdekében.

Szinte naponta érkeznek a szállítmányok

A kért fegyverek egy részét már útnak indították, a többit a washingtoni védelmi minisztérium az amerikai és európai tartalékokból csoportosítja át a dokumentum szerint, amely október végi keltezésű, és amelyet megszerzett a hírügynökség. Eszerint a múlt hónap végéig Izraelbe szállítottak 36 ezer 30 mm-es ágyúlövedéket, 1800 darabot a kért M141 bunkerromboló rakétarendszerből – ilyeneket kaptak az ukránok is –, valamint legalább 3500 éjjellátó készüléket.

A Pentagon szóvivője nem kívánt konkrétumokat közölni a segítséggel kapcsolatban, de a védelmi minisztérium közleményében hangsúlyozta, hogy „számos lehetőséget kihasznál – a belső készletektől kezdve az amerikai ipari csatornákon keresztül – annak érdekében, hogy biztosítsa Izraelnek a védekezéshez szükséges eszközöket”.

Izrael mindent megkap, amit csak kér.

Fotó: AFP

„Ez a biztonsági támogatás továbbra is szinte naponta érkezik” – tették hozzá. A közlemény szerint az Egyesült Államok gyorsan biztosít precíziós irányítású lőszereket, kis átmérőjű bombákat, 155 mm-es tüzérségi lövedékeket és más lőszereket a Vaskupolához szükséges elfogórakétákkal és orvosi berendezésekkel együtt.

A 155 mm-es lövegek szállításának leállítását kérik a segélyszervezetek

A tüzérségi lőszerek és egyéb muníció szállítását élesen bírálják a civil szervezetek, mert Washington ezzel elősegíti a Gáza elleni izraeli bombázásokat, amelyek több mint tízezer áldozatot követeltek. A hét elején több mint 30 segélyszervezet levélben sürgette Lloyd Austin védelmi minisztert, hogy különösen 155 mm-es löveget ne küldjön Izraelbe.

„Gáza a világ egyik legsűrűbben lakott része, ahol a 155 mm-es tüzérségi lövedékek természetüknél fogva megkülönböztetés nélküli pusztítást végeznek. Ezek a lőszerek nem irányítottak és nagy hibasugárral rendelkeznek” – írták a levélben, és emlékeztettek, hogy ezek a lövedékek gyakran 25 méterrel távolabb landolnak a tervezett célponttól.

A segélyszervezetek kérték a 155 mm-es lövegek szállításának leállítását.

Fotó: AFP

Az izraeli AH-64 Apache helikopterek számára az Egyesült Államok mintegy 2000 Hellfire típusú, lézervezérlésű rakétát szállított le; ezeket a Lockheed Martin gyártja. Az amerikai hadsereg csapatai a németországi és dél-koreai készleteit is megcsapolta. A segítség része több mint 36 000 darab 30 mm-es lövedék is, amelyet az Apache ágyúval kell kilőni. Az izraeli védelmi erők évek óta repülnek a Boeing által gyártott Apache-okkal.

Apache helikopterrel vadásszák le a hamászosokat

Úgy tűnik, hogy az izraeli hadsereg az Apache helikoptereket „a Hamász-harcosokkal harcoló csapatok támogatására használja, a 30 mm-es gépfegyvert a nyílt terepen észlelt ellenséggel, a Hellfire rakétákat pedig a járművek és a harcálláspontok vagy bunkerek ellen” – nyilatkozta a portálnak Michael Eisenstadt, a Washington Institute for Near East Policy katonai és biztonsági programjainak igazgatója.

Lehetséges, hogy a Hellfire-eket bevetik a magas rangú parancsnokok célzott megölésére is, amikor erre lehetőség nyílik

– tette hozzá.

Az Apache helikoptereket a szárazföldi csapatok támogatására vetik be.

Fotó: AFP

Izrael emellett kért több mint 57 000 darab 155 milliméteres, nagy robbanóerejű tüzérségi lövedéket és 20 000 M4A1 puskát, nem kevesebb mint 5000 PVS-14 éjjellátó készüléket, 3000 M141 kézi bunkerromboló lőszert, amelyet az amerikai központi parancsnokság szállít, 400 120 mm-es aknavetőt és 75 darabot a hadsereg és a tengerészgyalogság új könnyű taktikai járművéből, amely a Hummert váltja fel.

A kimutatás szerint az Egyesült Államok 312 Tamir rakétából álló készletet is adományozott a készleteiből. A hadsereg két Vaskupola ütegét a többivel ellentétben nem repülőgépen, hanem tengeren szállítják Izraelbe.

Szinte naponta érkeznek Izraelbe az amerikai fegyverszállítmányok.

Fotó: Shutterstock

Izrael kért Switchblade bombázó drónt is

Ami az Ukrajna számára is kulcsfontosságú 155 mm-es lövedékeket illeti, azok két irányban is mozognak. Az Izraelben lévő amerikai raktárakból 57 ezer darabot korábban az amerikai európai parancsnokságra küldtek a tartalékok feltöltésére, hogy pótolják a Kijevnek szállított mennyiséget. Ezeket most visszaküldik Izraelbe.

A washingtoni külügyminisztérium összegzése szerint Ukrajna Izraelnél jóval több, kétmilliót meghaladó 155 mm-es lövedéket és több mint 800 000 darab 105 mm-es lövedéket kapott.

Izrael kért 200 páncéltörő Switchblade 600-as páncélozott bombázó drónt is,

amelyet az AeroVironment gyárt. Ukrajna közvetlenül a cégtől vásárolta a drónokat. Ilyen drónok nincsenek az amerikai hadsereg készletében, és nem világos, hogy az AeroVironment rendelkezik-e raktárkészlettel belőle, vagy le kell ezeket gyártani. A cég szóvivője nem kívánt nyilatkozni az ügyben.