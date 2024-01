Az izraeli háború 104. napja – az izraeli hadsereg több Hamász-tagot megölt, a húszi felkelők állásait támadták az amerikaiak

Az elmúlt napokban mintegy 40 Hamász-terroristát öltek meg – közölte az izraeli hadsereg (IDF). Khan Yunes településen történt összecsapásban az IDF azt állítja, hogy a 7. páncélosdandár négy fegyverest lőtt le, a katonák a Hamász egyik tagjának otthonába razziáztak, a lakásban fegyvereket foglaltak le – számolt be a The Times of Israel.

Fotó: AFP

A Gázai övezet északi részén végrehajtott légicsapások során több további Hamász-tag meghalt, az övezetben a Yiftah Brigád tartalékosai észrevették a Palesztin Iszlám Dzsihád embereit, amint

robbanóanyaggal felszereltek egy autót, és azzal behatoltak egy közeli épületbe.

Az IDF közlése szerint a légierő felrobbantotta az épületet a terroristával együtt. Az IDF hozzáteszi, hogy Gázaváros Sabra negyedében a 179. páncélosdandár tartalékosai vállról indítható páncéltörőket és egyéb katonai felszerelések találták meg.

פשיטות, היתקלויות, מחבלים ממלכדים רכבים ומחוסלים במרחב חאן יונס; ביממה האחרונה חיסלו כוחות צה״ל ברחבי הרצועה עשרות רבות של מחבלים>> pic.twitter.com/YHTVrFUXsu — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 18, 2024

Folytatódik a harc a húszi felkelőkkel

Az amerikai hadsereg újabb támadást intézett csütörtökön az iráni támogatású húszi milíciák állásai ellen Jemenben – jelentették amerikai sajtóorgánumok. A CNN, a CBS és az ABC hírcsatorna is amerikai képviselőkre hivatkozva számolt be arról, hogy

az amerikai hadsereg csapatai a héten immáron a negyedik alkalommal lőtték a húszik állásait.

Az amerikai hadsereg csapatai a húszik ellenőrzése alatt álló rakétaindító állásokra mért csapást – írta az X-en az amerikai fegyveres erők központi parancsnoksága. A légicsapások célja a húszik nemzetközi és kereskedelmi hajózás ellen folytatott támadásainak megfékezése a Vörös-tengeren, a Báb al-Mandab szorosban és az Ádeni-öbölben – tették hozzá.

Robbanószert hordozó drón csapódott egy teherhajónak az Ádeni-öbölben

– közölte a brit haditengerészet.

A támadás 110 kilométerre délkeletre Áden városától történt – ismertette a brit haditengerészet közel-keleti hajózási útvonalakat felügyelő, tengeri kereskedelmi műveletekért felelős szervezete (UKMTO). A tájékoztatás szerint a hajó kapitánya tűzről is beszámolt, amelyet időközben sikerült eloltani. „A hajó és legénysége biztonságban van, és halad tovább következő úticélja felé” – tette hozzá az UKMTO.

A húszi lázadók számos támadást indítottak a Vörös-tengeren közlekedő – szerintük Izrael felé tartó vagy Izraelt védő – kereskedelmi és hadihajók ellen azóta, hogy Izrael októberben hadműveletet indított a Gázai övezetben a Hamász iszlamista terrorszervezet katonai és politikai gépezetének felszámolására.