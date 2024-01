Brüsszel megunta, hogy Magyarország nem hajlandó több milliárd euróval támogatni az ukrán hadigépezetet és a kijevi korrupciót, így a hónapok óta tartó, összehangolt médiatámadás után nyílt fenyegetéseket tettek közzé: hazánkat egyszerre rúgnák ki a demokratikus folyamatokból, és vennék el a maradék uniós támogatásokat is, ha nem hódolunk be az akaratuknak.

Brüsszel elhallgattatná Magyarországot, és még a gazdaságunkat is összezúzná.

Fotó: Daniel Kalker / DPA / AFP

Amióta Magyarország december közepén megakadályozta annak az 50 milliárd eurós, Kijevnek szánt pénzügyi segélycsomagnak a jóváhagyását, amely megalapozná Ukrajna uniós csatlakozását és a háborút is tovább nyújtaná, Brüsszel már nem is leplezi hazánkkal szembeni ellenszenvét.

Először Politico, majd pedig a Financial Times címlapján most megfenyegették Magyarországot, hogyha az ukrajnai pénzeső újabb vétót kap, akkor annak demokratikus és gazdasági megtorlás lesz a következménye.

A tagállami vétó kulcsfontosságú szerepet tölt be az uniós demokráciában – ezen keresztül ugyanis meg lehet akadályozni olyan ügyeket, amelyek a többség nevében ártanának az egyedül álló országoknak. Egy tisztább rendszerben pedig egy vétó után felülvizsgálaton mennének keresztül a megbotlott javaslatok, hogy azok végleges formája mindenkinek kedvezzen.

Magyarország azonban az elmúlt években több alkalommal is kénytelen volt bevetnie ezt az eszközt – a közelmúltig Lengyelország mellett –, ugyanis az uniós vezetése egyre jobban visszaél a hatalmával, hazánk kárára. A legutóbbi ilyen ügy az Ukrajnának szánt 50 milliárd volt, amely folyósításához az eladósodott uniónak így is a tagállamoktól próbál még több pénzt bezsebelni.

Most úgy tűnik, hogy példát akarnak statuálni Magyarországgal, hogy megmutassák, mi történik azokkal, akik nem állnak sorba.

Brüsszel romba döntené a magyar gazdaságot

Az EU hosszú ideje visszatartja a Magyarországnak járó uniós támogatásokat, ám a hétfőn napvilágot látott tervek szerint sokkal komolyabb csapásra készülnek, amellyel térdre kényszerítenék a gazdaságot. Ennek egyik eleme a megmaradt források elzárása lesz.

A Financial Times által közzétett, uniós tisztviselők által összeállított dokumentumban azonban felvázoltak Magyarország ellen egy olyan stratégiát is, amely kifejezetten hazánk gazdasági gyengeségeit veszi célba, például a forint gyengítésével és a befektetői bizalom csökkentésével.

Tehát Brüsszel nyilvánosan bejelentette, hogy szabotálni fogja a magyar gazdaságot, ha hazánk nem térdel le, és fogadja el az Ukrajnának nyújtott segélyeket.

Charles Mitchel, az Európai Tanács elnöke szerint eljárás indítható Magyarország ellen a 7. cikkely értelmében.

Fotó: John Thys / AFP

Brüsszel kizárna minket az uniós demokráciából

A hosszú ideje rebesgetett 7. cikkely bevetése a nukleáris opció lenne az unió számára: ennek segítségével egy tagország – jelen esetben hazánk – szavazatát fel lehet függeszteni az Európai Tanácsban, ha az „súlyosan és tartósan” megsérti a blokk értékeit.

Ezt Brüsszel azzal indokolja, hogy a vétóval Magyarország „veszélyezteti Ukrajna, egy uniós tagjelölt ország biztonságát”, annak ellenére, hogy a magyar kormány már Kijev jelöltségét sem támogatta.

Ilyen eljárás már indult korábban Magyarország és Lengyelország ellen is, de most úgy tűnik, hogy Brüsszel végig is akarja vinni a folyamatot. A kettős mérce azonban nyilvánvaló:

a frissen megválasztott lengyel miniszterelnök, Donald Tusk jelenleg két lábbal tiporja a jogállamiságot, bezárta a közmédiát és ellenzéki politikusokat tartóztat le – ellene azonban nem indítanak eljárást.

Az EU a saját tagállamainak és belső piacának védelme helyett egy háborúban álló, korrupciótól hemzsegő országot választ, és nem riad vissza attól, hogy az ezt ellenző Magyarországot tönkretegye.