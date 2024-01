Izrael szétlőtte a Hezbollah drónjainak felszállóhelyét

Az izraeli hadsereg (IDF) állítása szerint sorozatos csapásokat mértek a Hezbollah dél-libanoni célpontjaira, köztük egy, a terrorcsoport által használt felszállópályára, mely a Qalaat Jabbour hegyvidéki régióban található.

Az izraeli hadsereg a Hezbollah infrastruktúráját támadta.

Fotó: AFP

Az IDF szerint Tyre és Mghairiyeh térségében is több célpont ellen is sikeres támadásokat indítottak. Joáv Galant izraeli védelmi miniszter hozta nyilvánosságra a Hezbollah által irányított repülőtér elleni támadást.

A védelmi tárca első embere azzal vádolta Iránt, hogy ők építették a felszállópályát, hogy a Hezbollah drónokat indíthasson onnan.

Az IDF szerint a támadás válaszcsapás volt a csütörtök délelőtt, Izrael északi részén történt dróntámadásokra, amelyeket azóta a Hezbollah magára is vállalt – számolt be róla a The Times of Israel. A terrorcsoport két robbanóanyaggal megrakott drónt indított Libanonból, amelyek az észak-izraeli Kfar Blum közösség közelében lévő nyílt területeket érintették, de nem okoztak károkat, és senki nem sebesült meg.

A Hezbollah állítása szerint a célpontjuk egyenesen a Vaskupola volt.

A szervezet tagjai kedden már másodszor támadták meg az izraeli Meron támaszpontot. Mindkét támadást válaszlépésként kezelik, miután január 6-án az izraeli hadsereg likvidálta Száleh al-Arúrit, a Hamász politikai bizottságának elnökhelyettesét.​