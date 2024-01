Megdöbbentő a Gáza alatt húzódó alagútrendszer, még az izraeli hadsereget is meglepte

Az izraeli hadsereg (IDF) meglepőnek tartotta a Gázai övezet alatt húzódó alagúthálózat kiterjedését, mélységét és minőségét. Az egyik alagút elég széles volt ahhoz, hogy a Hamász egyik vezetője egy autót is tárolhasson benne. Egy másik csaknem három futballpálya hosszúságú volt, és egy kórház alatt húzódott. Az IDF egy magas rangú Hamász-parancsnok háza alatt csigalépcsőt talált, amely egy körülbelül hét emelet mély alagúthoz vezet. Ezek a részletek és az alagutakkal kapcsolatos új információk rávilágítanak arra, hogy az alagutak miért jelentettek komoly veszélyt az IDF számára már a Hamász október 7-i támadása előtt is.

Fotó: AFP

Izraeli tisztviselők és az IDF is azt nyilatkozta, hogy megdöbbentette őket a Hamász által épített alagutak kiterjedése, mélysége és minősége. A terrorszervezet által az alagutak építéséhez használt gépezetek egy része is meglepte az izraelieket – olvasható The New York Times összefoglalójában. Decemberben még 250 mérföldre becsülték a hálózatot, jelenleg viszont 350 és 450 mérföld közé. A tisztviselők közül ketten azt is megállapították, hogy

csaknem 5700 külön akna vezet le az alagutakhoz.

Egy 2023. januári értekezleten egy magas rangú izraeli katonai tisztviselő azt mondta, hogy az IDF haderejével szemben az alagutak nem is lesznek tényezők egy Hamász elleni fegyveres konfliktus esetében. Mint az kiderült, ez tévedésnek bizonyult. „A Hamász az elmúlt tizenöt évben felhasználta az időt és az erőforrásokat arra, hogy Gázát erőddé változtassa” – mondta Aaron Greenstone, a CIA korábbi tisztviselője, aki sok időt töltött a Közel-Keleten.

Az IDF számára az alagúthálózat egy föld alatti rémálom, és a Hamász túlélési képességének magja. Izrael minden stratégiai célja Gázában most az alagutak eltörléséhez kapcsolódik. „Ha meg akarja semmisíteni a Hamász vezetését és arzenálját, (Izraelnek) meg kell semmisítenie az alagutakat” – mondta Daphné Richemond-Barak, az izraeli Reichman Egyetem alagútharc-szakértője.

Egy 2022-es dokumentum szerint

a Hamász 1 millió dollárt szánt a Hán Juniszban lévő alagútajtókra, föld alatti műhelyekre és egyéb kiadásokra.

Az izraeli titkosszolgálat (Moszad) tisztviselői nemrégiben úgy értékelték, hogy körülbelül 100 mérföldnyi alagút található Hán Junisz, Gáza déli részének legnagyobb városa alatt, ahol jelenleg az izraeli erők heves harcokat folytatnak. Itt volt Jahja Szinvar, a Hamász gázai katonai vezetőjének az otthona is, így nem meglepő, hogy a város erődszerűen be volt biztosítva.

Fotó: AFP

Az IDF azt nyilatkozta, hogy kétféle alagutat találtak: egy a parancsnokok, egy pedig a további tagok számára. A parancsnoki alagutak mélyebbek és kényelmesebbek, lehetővé téve a hosszabb tartózkodást, és még dekoráció is volt bennük. A többi alagút „spártaibb” és gyakran szűk kialakítású. Egy izraeli tisztviselő azt mondta, hogy az IDF korábban akár egy egy évet is eltölthetett egyetlen alagút felkutatásával, de most már lényegesen többet tudnak a Gáza alatt húzódó hálózatáról, így könnyebb dolguk lesz a felszámolásukkal.

Az alagutak megsemmisítése nem könnyű feladat. Fel kell térképezni őket, ellenőrizni kell, hogy vannak-e túszok, és nemcsak megrongálni, hanem helyrehozhatatlanná is kell tenni őket. A közelmúltban kudarcot vallottak azok a kísérletek, amelyekben az alagutak tengervízzel akarták elárasztani – mondta egy izraeli tisztviselő.

A tisztviselő becslése szerint évekbe telhet az alagútrendszer megszüntetése.

Az IDF január elején úgy tájékoztatott, hogy a háború kezdete óta több mint háromszáz alagutat tártak fel, közülük több mint százat már fel is számoltak. A hadsereg közzétett egy videófelvételt a Hamász Hán Junisz alatti egyik alagútjáról, ahol a talált bizonyítékok alapján korábban izraeli túszok tartózkodtak, akiket az október 7-i terrortámadás idején hurcoltak a Gázai övezetbe. A föld alatti járat építésének költségét több millió sékelre becsülik.