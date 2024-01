Trump örülhet, visszakerülnek a húszik Amerika terroristajegyzékébe

Az Egyesült Államok állítólag februártól újból hivatalosan is terroristákként fogja kezelni a jemeni húszi lázadókat. Ez megkönnyíti majd a fellépést a Vörös-tengeren kereskedelmi és most már hadihajókat is támadó fegyveresek ellen. A jemeni lázadócsoportot Donald Trump kormánya vezetése utolsó napjaiban minősítette külföldi terrorista szervezetnek.