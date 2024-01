A néhai pénzember, Jeffery Epstein szexuális visszaéléseiről szóló újabb iratokat tettek közzé. Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy több mint 150 nevet hoztak nyilvánosságra Jeffrey Epsteinnel kapcsolatban, ezek voltak az első olyan dokumentumok, amelyeket bírósági végzés alapján hoztak nyilvánosságra, és olyan nevek is szerepeltek bennük, amelyeket korábban a sajtó is megszellőztetett.

Fotó: Getty Images / AFP

A további mintegy 300 oldalas dokumentumban szerepel egy e-mail-váltás is Virginia Giuffre, a néhai üzletember egyik áldozata és Sharon Churcher újságíró között. Giuffre volt az, aki beperelte András herceget a manhattani kerületi bíróságon. A nő azt állította, hogy

16 éves korában beszervezték Epstein fiatalkorú lányokból álló hálózatába, akiket aztán az üzletember és barátai szexre kényszerítettek.

A The Guardian cikke szerint a most kiszivárgott dokumentumok szerint Giuffre a levelezésben amiatt aggódott, hogy a Vanity Fair mit ír majd róla, mert Bill Clinton volt amerikai elnök állítólag megjelent az újság szerkesztőségében, és megfenyegette az ott dolgozókat.

Tegnap kutakodtam a Vanity Fair körül, mert aggaszt, hogy mit akarhatnak írni rólam, miután Bill Clinton belépett a szerkesztőségbe, és megfenyegette őket, hogy ne írjanak a jó barátjáról Epsteinről és a szexuális kereskedelemről

– írta a nő a levelében. A Vanity Fair főszerkesztője, Graydon Carter azonban a Telegraphnak adott nyilatkozatába cáfolta Clinton fenyegetését, és kijelentette: „Ez kategorikusan nem történt meg.” 2019-ben azonban John Connolly, a Vanity Fair egykori újságírója azt mondta az NPR-nek, hogy Epstein évekkel korábban megfenyegette a Vanity Fair főszerkesztőjét, amikor a lap azt fontolgatta, hogy Epstein szexuális visszaéléséről kezd el írni.

Vicky Ward újságíró – aki 2003-ban írt cikket a Vanity Fairnek Epstein életéről és vagyonáról – az egyik riportja készítésekor beszélt Epstein két áldozatával is, az anyagát már nem jelentették meg. A Vanity Fair főszerkesztője azt mondta, hogy

a lap nem fenyegetőzés miatt tartotta vissza ezeket az információkat, hanem a cikkírójának nem volt elegendő bizonyítéka az anyag elkészítéséhez.

De Connolly azt állította, hogy 2006-ban, amikor Epstein után nyomozott, egy döglött macskát tettek ki a főszerkesztő háza elé. Connolly állítása szerint

Carter azt mondta neki, hogy aggódik gyermekei biztonsága miatt, ezért leállítja az oknyomozó cikk elkészítését.

Epstein szerette hírességekkel körülvenni magát

A bírósági dokumentumokban eddig feltűnt nevek között szerepel András herceg, Donald Trump, Bill Clinton, Michael Jackson és David Copperfield, bár sok megnevezett férfit nem vádolnak szexuális visszaélésekkel. A nyilvánosságra hozott dokumentumok azt is sugallják, hogy Epstein annyira éhes volt a hírességek közelségére, hogy hamis dicsekvéseket tett a hollywoodi A listákkal való kapcsolatairól. Johanna Sjoberg, aki Epsteint szexuális visszaéléssel vádolta meg, azt is mondta, hogy

a néhai üzletember szeretett olyan kapcsolatokkal is dicsekedni, amelyek nem is voltak bizonyíthatók: ilyen volt például a Leonardo DiCaprióval és Cate Blanchett-tel való állítólagos jó kapcsolata is.

Jeffrey Epstein többször is megjárta a börtönt fiatalkorú lányok ellen elkövetett szexuális visszaélések miatt. 2019 nyarán ismét őrizetbe vették hasonló vádakkal, de nem sokkal később felakasztva találták a börtöncellájában. Ghislaine Maxwellt – Epstein barátnőjét – letartóztatta a rendőrség, majd a bűnösségét 2021 decemberében állapította meg az illetékes manhattani szövetségi büntetőtörvényszék öt vádpontban. A nő 1994 és 2004 között Epsteinnel együtt kiskorú lányokat toborzott és molesztált az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában. A jellemzően szegény sorsú, kiskorú lányokat pénzzel és állásígéretekkel hitegetve csábították magukhoz.