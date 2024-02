A jövő elkezdődött: a mesterséges intelligencia az oktatás része

Elindult az MCC nemzetközi konferenciája az oktatásról, az eseményt Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója nyitotta meg – számolt be a Mandiner. Mint elmondta, a Kárpát-medence legnagyobb tehetséggondozó intézményeként fontosnak tartják, hogy platformot biztosítsanak a jelenünket és jövőnket érintő legégetőbb témák megvitatásához, és aktívan hozzájáruljanak a meglévő diskurzusokhoz. Ilyen platform a Budapest Summit is, amelyen rendszerint a jelenünket és a jövőnket is meghatározó kérdésköröket vitatnak meg nemzetközi és magyar szakértőkkel.

Fotó: Poca Wander Stock

Szalai jelezte, hogy az előző években az orosz–ukrán háború gazdasági következményeiről, illetve a békekötés lehetőségeiről tanácskoztak. Az utolsó, még éppen „békeidőben” lezajlott summiton, 2022 februárjának közepén arról beszéltek, milyen hatások formálják az oktatás során a fiatalokat, milyen értékek, hasznos vagy éppen káros társadalmi és politikai divatok befolyásolják a leginkább fogékony korosztályokat.

A mostani oktatási konferencia szervesen kapcsolódik a két évvel ezelőtt megkezdett vitához. Az elmúlt két évben – technológiai és kulturális értelemben is – annyi minden történt, mint máskor egy évtized alatt:

megjelent a tantermekben a mesterséges intelligencia, ami a tudásról és ismeretről alkotott fogalmainkat kezdte relativizálni; a közösségi média tudat- és figyelemformáló hatása pedig ma már nemcsak buborékokat, hanem alternatív valóságokat is létrehozott, amelyeken keresztül gyermekeink, diákjaink a legtöbb információt szerzik a világ történéseiről

– vélekedett Szalai.

Szalai szerint a tehetség sem ér önmagában sokat, ha nem társul hozzá tájékozottság és nyitottság azzal kapcsolatban, mi is az a kulturális és társadalmi kontextus, amelyben ki kell bontakoznia, s ezért van az, hogy az MCC-nél nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy kiválóságra törekvő diákjaikat megismertessék azokkal a szerteágazó kihívásokkal, amelyekkel várhatóan felnőttként is szembe kell nézniük.