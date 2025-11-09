Deviza
Kína még abból is nagy üzletet csinál, hogy öregszik a népessége – mutatjuk, hogyan

Az ezüstgazdaság lesz a növekedés tartós hajtóereje. Kína már nem csupán társadalmi terhet lát a népesség elöregedésében, hanem lehetőségeket.
M. Cs.
2025.11.09., 05:56

Horrorsztorikkal riogatnak néha még a komoly lapok is azzal kapcsolatban, milyen fatális következményekkel jár majd Kína számára a népesség elöregedése. A demográfiai probléma ugyan valós, de vannak pozitív oldalai is: az idősekre épített úgynevezett ezüstgazdaság a folyamatos növekedés legtartósabb pillére lehet, amelyet alaposan ki is használnak.

Kína demográfia
Kína lakosságának 21 százaléka hatvan év feletti / Fotó: NurPhoto via AFP

A hivatalos statisztikák szerint az országban majdnem 300 millió ember hatvan feletti – ez a népesség több mint 21 százaléka. Az arányuk az előrejelzések szerint 2035-re meghaladja a 30 százalékot, és a demográfiai válság a Washington Post minapi cikke szerint nagyobb kihívás Kína számára, mint Donald Trump amerikai elnök vámháborúja.

A kínai népesség elöregedésének, a munkaerő zsugorodásának hatásai a cikk szerint az egész világon érezhetők lesznek, zavarokat okoznak a globális ellátási láncban, rontják a világ második legnagyobb gazdaságának hosszú távú növekedési kilátásait, és veszélybe sodorhatják Peking azon törekvését, hogy globális hatalommá, az Egyesült Államok riválisává vagy egyenesen az utódjává váljon.

Az a kínai kormányhoz közel álló Global Times szerint is egyértelmű, hogy bár tavaly már több gyermek született

a népesség elöregedése visszafordíthatatlan trend, és bizonyos kihívást jelent a gazdasági fejlődés szempontjából,

 de segítheti is azt, és ezt a pekingi vezetés is felismerte.

A kínai kormány már korábban is célul tűzte ki a belső fogyasztás felpörgetését, és az amerikai vámok miatt a gazdaságnak még sürgetőbb szüksége van arra, hogy költekezni kezdjenek az emberek.

China Aging Population Consumer Economy
Itt az ideje, hogy az idősek feláldozzák a hazájukért a megtakarított pénzüket / Fotó: CFoto via AFP

Itt az ideje, hogy az idősek, akik évtizedeken át spóroltak, a megtakarításukat feláldozzák a hazájuk érdekében például azzal, hogy a hatóságok által biztosított „ezüstvonatokkal” bejárják az ország elmaradott vidékeken lévő turistalátványosságait.

Az ezüstgazdaság Kína ötéves tervébe is bekerült

A 300 millió idős vonzó célpont a befektetők számára is, mivel az úgynevezett ezüstgazdaság felölel minden területet az
egészségügytől és az idősgondozástól a szabadidőig, a kimondottan számukra kifejlesztett vagy módosított elektromos kütyükig. pénzügyi termékekig és technológiákig.

Az ezüstgazdaságot ezért bevették az új ötéves tervbe is, felszólították a helyi önkormányzatokat és vállalatokat, hogy „gyorsítsák fel az időskorúakat szolgáló iparágak fejlesztését”.

A központi kormányzat tehát ma már nem csupán társadalmi terhet lát a népesség elöregedésében, hanem az új gazdasági növekedés egyik pillérét. 

Az idősödő népesség által hajtott ezüstgazdaság jelentős bővülést jelent, amely 2050-ig 100 millió munkahelyet teremthet, és az értéke 2035-re eléri a harmincezermilliárd jüant 

– nyilatkozta Jin Li, a Kínai Népi Politikai Tanácsadó Konferencia tagja az állami médiának. (Egy kínai jüan 47,3 forint.)

AI Large Model Elderly Care Robot in Hangzhou
A kevés nyugdíj korlátozza a költekezést / Fotó: NurPhoto via AFP

A becslés megegyezik a PwC és a kínai agytrösztök előrejelzéseivel, amelyek szerint az idősekkel kapcsolatos áruk és szolgáltatások teljes piaca több mint négyszeresére nőhet egy évtized alatt a mai körülbelül hétezermilliárd jüanról – emlékeztetett elemzésében a Market Watch.

A magánszektor ugrik a lehetőségre

A kormány pénzügyi és szabályozási ösztönzőkkel támogatja az átmenetet. A tartományi programok mellett országos szinten visszatérítik az időseknek az orvostechnikai eszközök árát, és arra ösztönözik a bankokat, hogy nyújtsanak speciális időskori vagyonkezelési termékeket, amelyek stabil hozamot biztosítanak a nyugdíjasoknak.

A magánszektor is gyorsan felismerte a kínálkozó lehetőségeket. Az elhúzódó ingatlanválságtól sújtott fejlesztők, például

  •  a China Vanke 
  • és a Poly Real Estate 

idősgondozó közösségekké alakítják át a kihasználatlan ingatlanokat.

Chinese Elderly
Az idősek egy része is óvatos a pénzével, mint az átlag kínai / Fotó: NurPhoto via AFP

A biztosítók bővítik a tartós ápolással kapcsolatos termékek kínálatát, a gyógyszeripari és biotechnológiai cégek jelentős összegeket fektetnek demenciát kezelő gyógyszerekbe és rehabilitációs terápiákba.

A befektetők számára a vonzerőt a védhető, politikai támogatású kereslet jelenti.

„Egyfajta reneszánszot tapasztalunk a kanai hazai szektorokban. A lehetőségek köre a hagyományos fogyasztáson túlra is kiterjed” – írta friss kutatási jelentésében a UBS Asset Management, e trend központi elemének nevezve az egészségügyi és idősgondozási szolgáltatásokat.

A szektor növekedése azonban egyenetlen. Az átlagnépességhez hasonlóan sok idős kínai is változatlanul óvatosan költi a pénzét. Az országos átlagos havi nyugdíj is alacsony, mindössze 3000 jüan, ami szintén korlátozza a kiadásokat.

 

