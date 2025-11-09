Kína még abból is nagy üzletet csinál, hogy öregszik a népessége – mutatjuk, hogyan

Horrorsztorikkal riogatnak néha még a komoly lapok is azzal kapcsolatban, milyen fatális következményekkel jár majd Kína számára a népesség elöregedése. A demográfiai probléma ugyan valós, de vannak pozitív oldalai is: az idősekre épített úgynevezett ezüstgazdaság a folyamatos növekedés legtartósabb pillére lehet, amelyet alaposan ki is használnak.

Kína lakosságának 21 százaléka hatvan év feletti / Fotó: NurPhoto via AFP

A hivatalos statisztikák szerint az országban majdnem 300 millió ember hatvan feletti – ez a népesség több mint 21 százaléka. Az arányuk az előrejelzések szerint 2035-re meghaladja a 30 százalékot, és a demográfiai válság a Washington Post minapi cikke szerint nagyobb kihívás Kína számára, mint Donald Trump amerikai elnök vámháborúja.

A kínai népesség elöregedésének, a munkaerő zsugorodásának hatásai a cikk szerint az egész világon érezhetők lesznek, zavarokat okoznak a globális ellátási láncban, rontják a világ második legnagyobb gazdaságának hosszú távú növekedési kilátásait, és veszélybe sodorhatják Peking azon törekvését, hogy globális hatalommá, az Egyesült Államok riválisává vagy egyenesen az utódjává váljon.

Az a kínai kormányhoz közel álló Global Times szerint is egyértelmű, hogy bár tavaly már több gyermek született,

a népesség elöregedése visszafordíthatatlan trend, és bizonyos kihívást jelent a gazdasági fejlődés szempontjából,

de segítheti is azt, és ezt a pekingi vezetés is felismerte.

A kínai kormány már korábban is célul tűzte ki a belső fogyasztás felpörgetését, és az amerikai vámok miatt a gazdaságnak még sürgetőbb szüksége van arra, hogy költekezni kezdjenek az emberek.

Itt az ideje, hogy az idősek feláldozzák a hazájukért a megtakarított pénzüket / Fotó: CFoto via AFP

Itt az ideje, hogy az idősek, akik évtizedeken át spóroltak, a megtakarításukat feláldozzák a hazájuk érdekében például azzal, hogy a hatóságok által biztosított „ezüstvonatokkal” bejárják az ország elmaradott vidékeken lévő turistalátványosságait.

Az ezüstgazdaság Kína ötéves tervébe is bekerült

A 300 millió idős vonzó célpont a befektetők számára is, mivel az úgynevezett ezüstgazdaság felölel minden területet az

egészségügytől és az idősgondozástól a szabadidőig, a kimondottan számukra kifejlesztett vagy módosított elektromos kütyükig. pénzügyi termékekig és technológiákig.