A gazdák tojásokkal dobálták meg a Brüsszel–Luxemburg vasútállomást, míg az Európai Parlament előtt trágyát ürítettek az útra. A tiltakozók a Luxembourg téren eltávolítottak és felgyújtottak egy szobrot is – számol be az esetről a Standard.

Fotó: AFP

A belga gazdálkodók a csökkenő bevételeik, romló gazdasági kilátásaik mellett a bonyolult jogszabályok és a túl sok adminisztrációs munka miatt tiltakoznak. Elítélnek továbbá több, túlzónak tartott belga és uniós környezetvédelmi intézkedést, valamint az uniós szabad kereskedelmi megállapodások kockázataira hívják fel a figyelmet.

A forgalomlassítással is járó megmozdulások Belgiumban múlt hét pénteken kezdődtek kisebb vidéki városok közelében. Vasárnap este a vallóniai Mons közelében a résztvevők autógumikat és szalmabálákat égettek, traktorjaikkal pedig akadályozták a Brüsszelt Párizzsal összekötő autópálya forgalmát.

Hétfő reggel óta a mezőgazdasági termelők megmozdulása súlyos zavarokat okoz főként az ország déli részének útjain, különösen a daussoulx-i autópálya-csomópontnál és az autópályák brüsszeli bejáratainál. A gazdák a belga főváros uniós negyedben lévő forgalmát is lassítják traktorjaikkal. Belgium nem az első, és könnyen lehet, hogy nem is az utolsó ország, ahol a gazdák utcára vonulnak. Németországban kezdődött a sor, majd Franciaországban és Litvániában is hasonló lett a forgatókönyv.

Párizst is elérte a gazdák dühe – videóval Lezárták a Párizsba és más nagyvárosokba vezető utak egy részét a tiltakozó francia gazdák hétfő délután, míg a kormány 15 ezer rendfenntartót mozgósított, hogy elkerülhető legyen a rendbontás, és a tiltakozások is nyugodt mederben maradjanak. A tiltakozók szerint túl sok az adminisztráció, miközben jövedelmük csökkent. Azt sem vennék jó néven, ha kevesebb vegyszert kéne használniuk.



Csütörtökön kezdődik az uniós csúcs, Orbán Viktor már éjszaka megkezdte a tárgyalásokat. A csúcstalálkozó előkészítése keretében találkozott a magyar kormányfő Macronnal és Melonival is miután a belvárosban tüntető gazdákkal beszélt. Hamarosan jönnek az új információk a témában.