Fokozódik az őrület: Lettország szívesen küldene NATO-katonákat Ukrajnába

Lettország alapvetően nem ellenzi nyugati szárazföldi csapatok bevetését az Oroszország által megtámadott Ukrajnában, és fontolóra venné részvételét, ha a NATO-szövetségesek megállapodásra jutnának az ügyben – jelentette ki a lett védelmi minisztérium szóvivője szerdán.

Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszter (jobb) és Andris Spruds lett védelmi miniszter (bal).

Fotó: NurPhoto via AFP

A szóvivő azt követően nyilatkozott erről a dpa hírügynökségnek, hogy Emmanuel Macron francia elnök hétfőn felvetette nyugati szárazföldi csapatok ukrajnai telepítésének kérdését.

Jelenleg nincs konszenzus arról, hogy hivatalos formában szárazföldi csapatokat küldjünk

– mondta Macron hétfő este a kijevi vezetés támogatására a francia elnöki hivatalban összehívott konferenciát követően, amelyen mintegy húsz ország képviselői vettek részt.

De semmit sem szabad kizárni. Mindent meg fogunk tenni, amit lehet, annak érdekében, hogy Oroszország ne győzzön ebben a háborúban

– fűzte hozzá.

Máris oktatnak a svédek: Macron ne beszéljen a nevében A svéd miniszterelnök gyorsan reagált Emmanuel Macron legfrissebb beszédére, amelyben előrevetítette a nyugati katonák Ukrajnába vezénylését. Ulf Kristersson közölte, hogy a francia elnök azt csinál az országa hadseregével, amit akar, de ez nem fogja kötelezni Svédországot semmire. Kijelentette, hogy Stockholm asztalán nem szerepel semmilyen katonai beavatkozásról szóló terv.

Több NATO-ország, köztük Németország elutasította Macron felvetését.

A lett védelmi tárca szóvivője felidézte, hogy Lettország az Ukrajna ellen indított háború kezdetétől katonai támogatást nyújt Kijevnek: részben fegyverszállítások formájában, részben ukrán katonák lettországi és más NATO-országokban zajló kiképzésével.

Macron kijelentésre Oroszország is gyorsan reagált. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov közölte, hogy amennyiben nyugati katonák érkeznek Ukrajnába, az világháborút jelent. Az orosz külügyi szóvivő szerint Macron szavai csak rontanak az ukrajnai helyzeten, illetve azt is hozzátette, hogy a kijevi csapatok így is a katasztrófa szélén táncolnak.