Izrael tovább tisztogat: célzottan támadják a Hamász tagjait

Az izraeli hadsereg (IDF) szerint az elmúlt nap folyamán több célzott rajtaütést hajtott végre Hamász-tagokon Gáza városában és az övezet északi részén található külső területeken. Az IDF szerint a 215. tüzérezred irányította és hajtotta végre a csapásokat a Hamász mintegy 15 terroristája ellen.

Izrael a Hamász több terroristáját likvidálta.

Fotó: Maxym Marusenko / NurPhoto / Northfoto

Az IDF arról is beszámolt, hogy az elmúlt nap folyamán az izraeli légierő több hullámban légicsapásokat hajtott végre a Hamász infrastruktúrája ellen a Gázai övezetben.

A célpontok között több alagút, a terrorcsoport által használt épület és rakétakilövő állomás is volt.

Eközben Gáza középső részén a Nahal-dandár csapatai az elmúlt nap során több Hamász fegyverest is semlegesítettek. Az egyik rajtaütésben az IDF azt állítja, hogy a nahali csapatok légicsapást mértek a Hamász egyik felderítő parancsnoka ellen – írja a The Times of Israel. Egy másik támadás során a haditengerészet egyik hajója azonosított és mért tengeri csapást egy, a csapatok felé közeledő Hamász sejt ellent Gáza középső részén.

Hán-Júnisz nyugati részén pedig az IDF 7. páncélosdandárja tankok és mesterlövészek bevetésével semlegesített további Hamász-fegyvereseket. Az IDF egy keddi felvételt is nyilvánosságra hozott a dél-gázában történt tűzharcról, amelyben a Hamász egyik tagja látható, amint egy vállról indítható rakétavetővel lő a 646. tartalékos ejtőernyős dandár csapataira, mielőtt légicsapást indítanak az épület ellen, ahonnan érkezett a rakéta.

Herci Halevi izraeli vezérkari főnök a libanoni határnál tartott katonai tanácskozáson arról adott tájékoztatást, hogy Izrael északi határánál is felkészül a harcra. Kijelentette, hogy addig nem érnek véget a harcok a libanoni határnál, amíg a térségben élő, de október óta evakuált sokezer izraeli nem térhet vissza otthonába teljes biztonságban.