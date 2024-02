Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, szerdán kezdődött és két napig tart a kormánypártok kihelyezett frakcióülése Balatonalmádiban. A Fidesz–KDNP tanácskozásának egyik központi témája a Novák Katalin lemondása miatt megüresedett köztársasági elnöki pozíció betöltése. A magyar sajtóban megjelentek olyan hírek is, hogy a lehetséges államfőjelöltekről készített ilyenkor szokásos közvélemény-kutatások nem azt az eredményt hozták, amit Orbán Viktor miniszterelnök várt, aki ezért váratlan húzásra készül. Egyelőre tehát csak találgatások vannak arról, ki lehet Magyarország új köztársasági elnöke. Mindenesetre az idő fogy, mert egyrészt a jövő héten már kezdődik a parlament tavaszi ülésszaka, másrészt Orbán éppen arról beszélt a szombati évértékelőjében, hogy az átmeneti időszakot minimálisra kell szorítani, mert így illik egy erős kormányzópárthoz. Lapunk most ismét felidézi az ilyenkor szokásos eljárást.

Hétfőn eldőlhet, ki lesz Magyarország új köztársasági elnöke.

Fotó: Shutterstock

Mindenekelőtt fontos megjegyezni, hogy Novák Katalin hivatalosan, írásban február 11-én nyújtotta be a lemondását az Országgyűlésnek. Erről a magyar parlamentnek 15 napon belül döntenie kell, vagyis ebbe az időszakba beleesik a február 26-i ülésszak is. A lemondás érvényesítéséhez szükség van még az Országgyűlés elfogadó nyilatkozatára. Mellékszál, de a Ház ugyancsak 15 napon belül kérheti a köztársasági elnöktől, hogy fontolja meg az elhatározását – erre biztosan nem kerül sor.

A köztársasági elnök megválasztásának a következő a menete: